Стилиян Петров: Тази българска футболна система е обречена!

18 декември 2025, 10:57 часа

Стилиян Петров излезе с пост в профила си във Фейсбук, в който разказа за среща с български младежи, учещи в Англия. Сред многото разисквани помежду им теми била и тази за състоянието на родния футбол. „Как да обясня на две млади момчета, които също като мен са тренирали и имали мечти да играят футбол - че тази българска футболна система е обречена?“, пише Стенли.

Posted by Stiliyan Petrov on Wednesday, December 17, 2025

„След вчерашното ми скитане в Лондон, на връщане във влака до мен седнаха двама младежи. Български младежи, учещи в Англия. След многото засегнати теми - политика, образование, възможности, логично и съвсем естествено дойде ред и на българския футбол. Георги зададе много актуален въпрос - г-н Петров какво става с футбола в България? Хмм, интересно“.

„След кратка пауза се чудех как да отговоря и в каква насока точно да продължа разговора. Позитивизъм ли да покажа, разочарование, или пък да продължа с истината. Как да обясня на две млади момчета, които също като мен са тренирали и имали мечти да играят футбол - че тази българска футболна система е обречена? Корупционните похвати ли да обсъдя, зависимостите ли да изтъкна, прогнилия процес на ръководене ли, интересите на определени политици и хора, искащи доходен индивидуален комфорт?! Да обсъдя закъснелия процес на иновация, визия и идеи? Инфраструктурата, където изобщо я има, или пък ДЮФ, методика или пък просто да се подсмихна и да предложа да обсъдим друга по-интересна тема. Как бихте отговорили вие на тези две български момчета, пътуващи по-света?“, написа Стилиян Петров.

