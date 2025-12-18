Любопитно:

Бивш клуб на ас на Левски си го иска обратно

18 декември 2025, 10:14 часа 234 прочитания 0 коментара

Акрам Бурас пристигна в Левски през лятото срещу 300 000 евро. Според competition.dz сега бившият му клуб МК Алжер иска да си го върне,. Африканският тим преследва Бурас безотказно, като дори вече е опитал да го привлече под наем, но от „Герена“ са отказали. Левски не иска да се разделя с 23-годишния халф по никакъв начин, било то и само за един сезон.

Ръководството на МК Алжер твърди, че трансферът е бил принудителен

Медията се позовава на източник, близък до МК Алжер. Според него клубът вече е предложил на Бурас да се завърне. Разговорите били полезни и конструктивни, тъй като играчът е поискал няколко дни за размисъл. От МК Алжер са приели този знак като зелена светлина и са почувствали, че вратата към подобен трансфер остава отворена. Според ръководството на африканския клуб трансферът на Бурас в Левски е бил принудителен, тъй като „сините“ са заплатили откупната клауза на халфа.

Още: Поредна голяма медия засипа със суперлативи треньора на Левски Хулио Веласкес

Акрам Бурас

Според Билал Бари Акрам Бурас е щастлив в Левски

Билал Бари, който е бивш футболист на Левски, и настоящ агент, беше основната причина Акрам Бурас да пристигне на „Герена“. Според него младият полузащитник се чувства много добре при „сините“ и дори е споделил, че е готов да остане дълго време в отбора. Равносметката за Левски след изиграването на последните мачове за 2025 г. е следната – първо място в Първа лига с 44 точки от 19 мача – 14 победи, 2 равенства и 3 загуби и място на 1/4-финалите за Купата на България.

Още: Бивш на Левски победи отбор от Ла Лига и продължава в Купата на Краля

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски Първа лига Акрам Бурас
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес