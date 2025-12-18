Бивш клуб на ас на Левски си го иска обратно

Акрам Бурас пристигна в Левски през лятото срещу 300 000 евро. Според competition.dz сега бившият му клуб МК Алжер иска да си го върне,. Африканският тим преследва Бурас безотказно, като дори вече е опитал да го привлече под наем, но от „Герена“ са отказали. Левски не иска да се разделя с 23-годишния халф по никакъв начин, било то и само за един сезон.

Ръководството на МК Алжер твърди, че трансферът е бил принудителен

Медията се позовава на източник, близък до МК Алжер. Според него клубът вече е предложил на Бурас да се завърне. Разговорите били полезни и конструктивни, тъй като играчът е поискал няколко дни за размисъл. От МК Алжер са приели този знак като зелена светлина и са почувствали, че вратата към подобен трансфер остава отворена. Според ръководството на африканския клуб трансферът на Бурас в Левски е бил принудителен, тъй като „сините“ са заплатили откупната клауза на халфа.

Според Билал Бари Акрам Бурас е щастлив в Левски

Билал Бари, който е бивш футболист на Левски, и настоящ агент, беше основната причина Акрам Бурас да пристигне на „Герена“. Според него младият полузащитник се чувства много добре при „сините“ и дори е споделил, че е готов да остане дълго време в отбора. Равносметката за Левски след изиграването на последните мачове за 2025 г. е следната – първо място в Първа лига с 44 точки от 19 мача – 14 победи, 2 равенства и 3 загуби и място на 1/4-финалите за Купата на България.

