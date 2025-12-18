Руското разузнаване се е прицелило в белгийски политици и финансови директори заради замразените активи

Белгийски политици и висши финансови ръководители са били обект на кампания на сплашване, организирана от руските разузнавателни служби, с цел да убедят Белгия да блокира използването на замразени руски активи на стойност 185 млрд. евро за Украйна. Информацията е на европейски разузнавателни агенции и касае готвеният от ЕС заем за Киев на стойност 210 милиарда евро с използване на обездвижените авоари на Руската централна банка в блока, по-голямата част от които се държат в белгийската финансова институция Euroclear.

Лидерите на ЕС, които вече започнаха срещата си в Брюксел на 18 декември, обсъждат дали да одобрят отпускането на спешно необходимите средства за Украйна, обезпечени с активите, които са от решаващо значение за поддържането на украинската отбрана срещу Русия през 2026 и 2027 г.

Белгия изрази опасения относно законността на схемата за заема на Европейската комисия и заяви, че ще даде съгласието си само ако има гаранции, че Euroclear ще бъде обезщетена изцяло, ако Русия успее да съди успешно за парите си. Москва публично предупреди, че използването на активите ще се счита за "кражба", а централната й банка обяви, че търси 230 млрд. долара обезщетение от Euroclear в дело, заведено в съд в Русия.

ГРУ плаши белгийски лидери и шефове

Служители на службите за сигурност в Европа посочват пред британското издание The Guardian, че е имало целенасочено преследване на ключови фигури в Euroclear и на лидери на страната. Служителите смятат, че кампанията е дело на руската военна разузнавателна служба ГРУ, въпреки че има дебат относно степента на заплахата. „Те със сигурност са се ангажирали с тактики за сплашване“, казва един от източниците.

Снимка: iStock/Guliver

Заплахите са отправени към Валери Урбен, главен изпълнителен директор на Euroclear, и към други висши мениджъри на финансовата група.

Euroclear отказва да коментира в конкретика: „Всички потенциални заплахи се разглеждат с най-висок приоритет и се разследват задълбочено, често с подкрепата на властите, ако е необходимо".

Разследване, проведено по-рано този месец от новинарския сайт EUobserver, посочи заплахи, отправени към Урбен през 2024 и 2025 г., и че тя е поискала защита от белгийската полиция. Това беше отречено - тя и други мениджъри на компанията наеха първо белгийска, а след това и френска охранителна фирма, за да им осигурят бодигардове. В интервю на Урбен за Le Monde през ноември се съобщава, че тя е била придружавана от бодигард в продължение на повече от година, въпреки че самата директорка не е коментирала изрично своята охрана.

Белгийският премиер: „Москва ни предупреди, че ако пипнем парите, ще усещаме последствията за вечни времена"

В началото на декември белгийският премиер Барт Де Вевер заяви в интервю за вестник La Libre: „И кой вярва, че Путин ще приеме спокойно конфискацията на руски активи? Москва ни даде да разберем, че в случай на конфискация Белгия и аз лично ще усетим последиците завинаги". Помолен да обясни тези коментари по-рано този месец, кабинетът на министър-председателя се позова на предишни изказвания на Де Вевер, в които той описва правните и финансовите рискове, пред които са изправени западните компании.

На пресконференция през октомври Де Вевер заяви: „Москва ни предупреди, че ако пипнем парите, ще усещаме последствията за вечни времена“. Той продължи, като спомена руски контрамерки, включително конфискация на западни пари, замразени в руски банки, изземване на западни компании и подобни решения от юрисдикции, благосклонни към Москва.

Говорителят на Де Вевер не коментира за евентуални заплахи от съображения за сигурност. Говорителят на белгийския външен министър Максим Прево, който е също така вицепремиер и участва в преговорите за репарационния заем, заяви, че няма информация за заплахи.