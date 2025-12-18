Поредна голяма медия засипа със суперлативи треньора на Левски Хулио Веласкес

Авторитетното испанско издание AS е поредното, което засипа с похвали старши треньора на Левски Хулио Веласкес. „Това е първият път от много години, в които Левски ще стори това. Натрупаните цифри през есента потвърждават, че отборът от столицата е най-ефективен и в двата края на терена. Тимът е най-резултатен с 43 вкарани гола и е с най-добрата защита – 12 допуснати попадения. Начело на Левски е Хулио Веласкес", пишe журналистът Хорхе Муньоз.

AS хвали Веласкес

Той припомня за работата на испанския специалист в Реал Сарагоса и Депортиво Алавес. "От пристигането му през февруари тази година, представянето на отбора е в възход. Те завършиха на второ място миналия сезон след труден период в класирането и в момента водят в лигата този сезон. Имат и конкурентни перспективи в купата и Суперкупата", продължава материалът.

В него се припомня още за загубата от АЗ Алкмаар. "Неотдавнашната им победа в осминафиналите на Купата на България слага край на състезателния им сезон 2025 преди коледната пауза. Освен това, програмата за 2026 г. включва Суперкупата на България срещу Лудогорец Разград, един от отборите, които се оказаха трудни съперници в преките им сблъсъци", обръщат внимание от AS.

"Всички фактори продължават да допринасят за изключителната форма на един от най-големите клубове в страната, който, въпреки че има едни от най-ниските разходи за трансфери в цялата надпревара, има отличен рекорд - 26 титли в първенството - и продължава да се бори за повече", завършва испанската медия. Преди това и друго авторитетно издание – Marca, отдели специален материал за Хулио Веласкес и работата на „Герена“ (подробности четете в линка).