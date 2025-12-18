В Левски обсъждат мащабна селекция - „сините“ взимат петима нови през зимата?

Ръководството на Левски обсъжда вариант клубът да направи доста по-мащабна селекция по време на зимния трансферен прозорец. Според информация на колегите от „Мач Телеграф“ столичани се готвят да привлекат цели петима нови футболисти. Както е известно, „сините“ са лидер във временното класиране в Първа лига като се очакваше тимът да се подсили с максимум двама състезатели по време на паузата.

Левски ще търси подсилване на четири поста

От Левски обаче са категорични, че отборът трябва да бъде подсилен на четири поста. Основната цел пред „сините“ е да засилят конкуренцията на дясното крило, както и в предни позиции, където се търси централен нападател. В плановете за селекция обаче влиза и ляво крило, което да може да заменя Радослав Кирилов при нужда. Левски също така ще търси и нов централен защитник, тъй като все още няма яснота дали Кристиан Димитров ще поднови договора си с клуба.

"Сините" ги чака много оспорвана битка за титлата

Шефовете и треньорския щаб на Левски работят усилено по селекцията, тъй като искат всички набелязани футболисти да бъдат привлечени до старта на зимната подготовка. Така те ще могат да свикнат с отбора и изискванията на Хулио Веласкес, а по този начин ще могат да помогнат на „сините“ в битката им за титлата в Първа лига, която се очертава да бъде доста оспорвана.

ОЩЕ: Замразиха проекта за изграждането на нов стадион на Левски