Малена Замфирова се класира за финалите на старта от Световната купа в Кареца, Радо Янков остана 23-ти

Малена Замфирова единствена от българските представители се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Кареца (Италия), четвърти старт от Световната купа по алпийски сноуборд.

Представянето на българските сноубордисти

Замфирова преодоля квалификациите при жените с 11-и резултат – 1:24.07 минути след двата манша, след като беше със седмо време по синьото трасе (41.52 секунди). Другата представителка на България при дамите Теодора Пенчева отпадна след първия манш (49.59 секунди по синьото трасе). Най-бърза в пресявките беше японката Цубаки Мики с общо време 1:20.41 минути.

При мъжете миналогодишният победител в Кареца Радослав Янков се нареди 23-и в квалификациите с 1:17.61 минути, след като бе дал осмо време (37.66 секунди) в първото спускане но червеното трасе. Веднага след него, на 24-а позиция, се класира Алексадър Кръшняк с 1:17.65 минути, който също не успя да намери място в топ 16.

Останалите трима българи, които стартираха в пресявките Тервел Замфиров, Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски приключиха участието си след първия манш. С най-добър резултат завърши италианецът Маурицио Бормолини - 1:14.96 минути.

ОЩЕ: Страхотна Малена Замфирова се качи на подиума на старта от Световната купа по сноуборд в Китай!