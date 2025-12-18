Румен Радев скърби за Боян Радев: Напусна ни една от най-великите личности в историята на българската борба!

Президентът Румен Радев излезе с емоционален пост в социалните мрежи след тъжната вест за кончината на Боян Радев. Великият борец си отиде от този свят на 83-годишна възраст. Както е известно, Боян Радев е първият двукратен олимпийски шампион на България, световен първенец, член на „Залата на славата“ на световната борба, дарител №1 в историята на Националния исторически музей, както и носител на орден „Стара планина“ I степен.

Президентът използва социалните мрежи, за да отдаде заслуженото на великия борец

Румен Радев сподели, че Боян Радев е бил горд българин, който е преследвал победата до последния си дъх и в спорта, и в живота. По думите му бившият борец е човек с непреходни ценности и завети, които са следвани от поколения атлети. Президентът на България припомни и неговите заслуги като общественик, меценат и ценител на изкуството.

Напусна ни големият Боян Радев - една от най-великите личности в историята на българската борба. Горд българин, който... Posted by Румен Радев on Thursday, December 18, 2025

„Дълбок поклон пред един от големите шампиони на българската борба“

„Напусна ни големият Боян Радев - една от най-великите личности в историята на българската борба. Горд българин, който преследваше победата до последния си дъх и в спорта, и в живота. Човек с непреходни ценности и завети, които следват поколения атлети. Шампион, меценат, общественик, виден ценител на изкуството. Дълбок поклон пред един от големите шампиони на българската борба!“, написа президентът на България.

