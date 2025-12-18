Румен Радев скърби за Боян Радев: Напусна ни една от най-великите личности в историята на българската борба!

Президентът Румен Радев излезе с емоционален пост в социалните мрежи след тъжната вест за кончината на Боян Радев. Великият борец си отиде от този свят на 83-годишна възраст. Както е известно, Боян Радев е първият двукратен олимпийски шампион на България, световен първенец, член на „Залата на славата“ на световната борба, дарител №1 в историята на Националния исторически музей, както и носител на орден „Стара планина“ I степен.
Президентът използва социалните мрежи, за да отдаде заслуженото на великия борец
Румен Радев сподели, че Боян Радев е бил горд българин, който е преследвал победата до последния си дъх и в спорта, и в живота. По думите му бившият борец е човек с непреходни ценности и завети, които са следвани от поколения атлети. Президентът на България припомни и неговите заслуги като общественик, меценат и ценител на изкуството.
Напусна ни големият Боян Радев - една от най-великите личности в историята на българската борба. Горд българин, който...Posted by Румен Радев on Thursday, December 18, 2025
„Дълбок поклон пред един от големите шампиони на българската борба“
„Напусна ни големият Боян Радев - една от най-великите личности в историята на българската борба. Горд българин, който преследваше победата до последния си дъх и в спорта, и в живота. Човек с непреходни ценности и завети, които следват поколения атлети. Шампион, меценат, общественик, виден ценител на изкуството. Дълбок поклон пред един от големите шампиони на българската борба!“, написа президентът на България.
