Жребият е изтеглен: Умопомрачителни 3 дербита за 1/4-финалите на Купата на България

18 декември 2025, 11:42 часа 264 прочитания 0 коментара
Жребият за 1/4-финалите от Купата на България бе изтеглен на церемония в Национална футболна база "Бояна". Първата двойка, която бе определена, е Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив. Столичният гранд ЦСКА ще се изправи в "червено" дерби срещу ЦСКА 1948, а Левски ще гостува на Лудогорец. Най-голям печеливш изглежда Арда Кърджали, който ще има визита на наглед най-непретенциозния тим - Ботев Враца.

Пловдивско дерби, "червен" сблъсък и Лудогорец - Левски

Победителите се излъчват в една среща, а от тази фаза за мачовете ще функционира системата ВАР. Двубоите от четвъртфиналите засега ще се играят в периода 10-12 февруари 2026 година. Както стана въпрос и на самата церемония обаче, от Ботев Пловдив отправиха предложение за промяна на датите.

Причината е, че се очаква през февруари атмосферните условия в България да бъдат лоши и неподходящи за футбол. "Канарчетата" са категорични, че с оглед на големия зрителски интерес към срещите от 1/4-финалите на Купата на страната е по-логично тези мачове да се състоят при по-добро време. "Жълто-черните" предлагат сблъсъците да се проведат в края на февруари или началото на март.

Друг любопитен момент е, че ако датите се запазят, Левски и Лудогорец ще се срещнат 3 пъти в рмаките на месец. На 3 февруари двата отбора ще премерят сили за Суперкупата. В периода 10-12 февруари - 1/4-финал за Купата, а на 4 март имат двубой помежду си. от Първа лига.

1/4-финали за Купата на България

Локо Пл – Ботев Пл

Ботев Враца – Арда

ЦСКА – ЦСКА 1948

Лудогорец - Левски

Джем Юмеров
