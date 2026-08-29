"В момента ми е все тая": Веласкес отряза Милан и Лига Европа

Хулио Веласкес направи любопитно признание само ден след като Левски научи имената на осемте си съперници в основната фаза на Лига Европа. "Сините" получиха изключително атрактивен жребий, който ги изправя срещу Милан, Марсилия и още сериозни европейски отбори, но испанският треньор категорично отказа да се увлича по предстоящите големи вечери. За него в момента има само един мач, който има значение - неделното гостуване на Ботев Пловдив.

Веласкес въобще не мисли за Лига Европа - интересува го само гостуването на Ботев Пловдив

"Изключително хубаво е, че ще играем в Лига Европа, но към момента ми е все тая. Фокусът ми е върху мача с Ботев (Пловдив)", заяви Веласкес на пресконференцията преди двубоя на "Колежа". Наставникът на Левски подчерта, че според него прекаленото внимание към европейските съперници може да навреди на отбора. "Ако след един жребий пет часа се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем, влизаме в посредственост", категоричен бе испанецът.

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Започва много труден период за Левски

Веласкес определи предстоящия сблъсък с Ботев като началото на изключително трудна седмица за Левски и призова футболистите му да забравят всичко, което се е случило в Европа до този момент. Той предупреди, че пловдивчани са стабилен домакин, подобряват играта си от началото на сезона и разполагат с футболисти, способни да се борят за челните позиции.

Треньорът даде и добра новина около състава - всички футболисти, които са пътували за Атина, ще бъдат на разположение за срещата, като окончателното решение кой ще започне ще бъде взето след анализа на състоянието им.

Левски ще гостува на Ботев в неделя от 19:00 часа. След това вниманието постепенно ще се насочи към Европа, където "сините" ги очакват осем мача срещу Милан, Марсилия, Залцбург, Съндърланд, Виктория Пилзен, Ягелония, НЕК Наймеген и Лилестрьом.

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