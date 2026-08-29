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Българинът, изчезнал след наводнението в Непал, все още е в неизвестност

29 август 2026, 15:42 часа 648 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Българинът, изчезнал след наводнението в Непал, все още е в неизвестност

Българинът, изчезнал в Непал след опустошителното наводнение и свлачища все още е в неизвестност. Това потвърдиха за "По света и у нас" по БНТ от Министерството на външните работи.

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Работи се по завръщането на останалите българи, които се намират в пограничния район между Тибет и Непал. При необходимост от съдействие, българските граждани, могат да се обръщат към посолствата на България в Китай и Индия.

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МВнР Непал изчезнал българин
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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