Бостанджиев вдигна летвата: Невиждани премии чакали играчите на Левски в Шампионска лига

Атанас Бостанджиев е бил готов да направи нещо уникално в българския футбол, ако Левски бе сътворил историческото чудо срещу АЕК Атина и се бе класирал за основната фаза на Шампионската лига. По информация на Sportal.bg новият собственик на "сините" е обещал рекордните 4 милиона евро премии за футболистите, треньорския щаб и администрацията на клуба при отстраняване на гръцкия шампион – сума, каквато не е била предлагана досега в родния футбол.

Рекордните 4 млн. евро премии чакали Левски при влизане в Шампионска лига

Мащабът на обещанието е още по-впечатляващ на фона на очакваните приходи от Шампионската лига. Самото влизане в основната фаза щеше да гарантира на Левски 18,62 милиона евро от наградния фонд на УЕФА, а общите приходи можеха да бъдат още по-големи. Така обещаните 4 милиона евро за отбора и служителите биха представлявали над една пета от фиксираната сума за участие.

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Бостанджиев пое мажоритарния контрол върху Левски през 2026 г., като още при представянето си заяви амбиция клубът да се върне на европейско ниво и да има дългосрочна финансова стабилност. В крайна сметка обаче премията остана само като огромна пропусната възможност. Левски завърши 0:0 в София, но бе разгромен с 0:4 от АЕК в Атина и отпадна от Шампионската лига.

"Сините" все пак си гарантираха участие в основната фаза на Лига Европа и вече имат сигурни 8,6 милиона евро приходи от европейската си кампания според публикуваните финансови разчети.

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