Страх от отмъщение: Близки до Тръмп бизнес гиганти обръщат курса преди големите избори, вече плащат на демократите

Някои американски компании, които имат тесни връзки с президента Доналд Тръмп, предприемат стъпки, за да спечелят благоразположението на демократите, опасявайки се, че ще се превърнат в мишени, ако републиканците загубят контрола над Камарата на представителите - долната камара в Конгреса. На междинните избори през ноември 2026 г. всички 435 места в Камарата на представителите на САЩ и 35 от 100-те места в Сената ще бъдат предмет на вот за определяне на състава на 120-ия Конгрес на страната.

Големи технологични фирми се готвят за наказания и питат адвокатите какво да правят

Големите технологични компании, по-специално онези, които са направили значителни дарения за проектите на Тръмп, вече се подготвят за разследвания от Конгреса и дори за потенциални наказателни разследвания, казват съветници, лобисти и членове на управителните съвети пред The Wall Street Journal. Адвокати и лобисти от Вашингтон споделят, че клиентите им задават въпроса: „Къде са нашите уязвими места?“.

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Meta Platforms (компанията майка на Facebook и Instagram) и други компании изписват големи чекове за демократите преди междинните избори, твърдят още хора, запознати с въпроса - като противовес на десетките милиони, които са дарили за балната зала на Белия дом и за републикански инициативи.

Други компании, включително Paramount Skydance и Kalshi, наемат бивши сътрудници на демократите.

Според лица, участващи в обсъжданията, някои компании създават вътрешни работни групи, за да подготвят отговори на евентуални запитвания от Конгреса, особено по отношение на значителната им финансова подкрепа за Тръмп и неговите политически дейности. Meta и Palantir са сред гигантите, чиито ръководители и съветници са обсъждали вероятността да получат искания за информация, бъдещи изслушвания в Конгреса и дори призовки, споделят участниците в дискусиите.

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"Поправете се пред Бога"

Купър Тебо, съветник по даренията в Силициевата долина и стратег на Демократическата партия, казва, че демократите биха могли да започнат вълна от разследвания, ако поемат контрола над Камарата на представителите. Съветът му към компаниите, които публично са се сближавали с Тръмп и са игнорирали демократите, е: „Поправете се пред Бога".

Снимка: Доналд Тръмп, Getty Images

„Догодина ще сте напълно прецакани - или ще се оправите още тази година и ще поправите грешките си, а поправянето им ще ви струва много по-скъпо, отколкото преди“, посочва той.

Компаниите очакват, че администрацията на Тръмп няма да сътрудничи на исканията на Конгреса за информация и затова Конгресът ще насочи усилията си към бизнеса, който има по-малка гъвкавост при спазването на изискванията на законодателите.

Демократите не правят почти нищо, за да успокоят техните опасения. Лидерът на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис, който е следващият в реда за поста на председател, ако демократите поемат контрола над Камарата, заяви, че партията му се фокусира върху достъпността на жилищата и поемането на отговорност от страна на компаниите. „Ерата на необузданата корупция, наложена на страната от картела на Тръмп, скоро ще приключи“, заяви конгресменът от Ню Йорк.

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Демократите се нуждаят само от няколко места, за да обърнат мача

Демократите трябва да спечелят само няколко места, за да вземат контрола над Камарата на представителите на междинните избори през ноември, а републиканците са все по-загрижени за запазването на контрола си над Камарата. В момента балнсът там е 219 на 212, като има и 4 свободни места (общо 435).

Сенатът, контролиран от Републиканската партия, се разглежда като мач с неясен изход, казват представители и от двете партии. Там балансът е 53 на 45 за републиканците, има и двама независими сенатори.

Сред очакваните цели на демократите в Камарата са компании, които са направили големи дарения на Тръмп или на проектите му, както и такива, свързани с членове на семейството на президента или с децата на висшите му съветници, включително Стив Уиткоф и Хауърд Лутник.

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Meta, Amazon, Pfizer, Chevron и други се готвят за тежки времена

Ръководители от Amazon, Chevron, Pfizer, UnitedHealth и други големи компании присъствали на летен семинар, организиран от Американската търговска камара, посветен на „управлението на потенциалния контрол и разследвания от страна на Конгреса“, показват документи, прегледани от The Wall Street Journal.

Разговорът, модериран от ръководители на Камарата, е обхванал широк спектър от теми – от неофициални запитвания от Конгреса до призовки за явяване, както и изводи от минали разследвания и начини, по които компаниите трябва да бъдат подготвени.

Снимка: Марк Зукърбърг, Getty Images

„Камарата редовно организира срещи с членове и експерти за обсъждане на теми, свързани с бизнес общността“, заявява в отговор говорител на Камарата.

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Адвокатската кантора Cahill провела през юни семинар със своята група за разследвания в Конгреса, озаглавен „Наръчник за 2026 г. и след това“. Той събрал адвокати, ръководители и служители на Конгреса, заедно с председателя на Комисията за надзор на Камарата на представителите Джеймс Комър (републиканец от Кентъки), за да обсъдят как компаниите трябва да реагират, когато Конгресът им изпрати призовки, става ясно от покана, прегледана от медията. Същото потвърждават и хора, запознати със събитието.

Ръководители и членове на управителните съвети от някои големи публични компании от различни сектори обсъждат как да се избегнат атаките на демократите и как да останат възможно най-неутрални, посочват лица, участващи в разговорите.

Meta е сред редица компании, които правят дарения на политически комитети на Демократическата партия, заявяват източници, запознати с въпроса. През последните месеци компанията е дарила 5 милиона долара на House Majority Forward – политическа организация с нестопанска цел, свързана с ръководството на демократите в Камарата на представителите, и 5 милиона долара на Majority Forward – организация с нестопанска цел, свързана с ръководството на демократите в Сената, казват източници. Даренията към тези организации не подлежат на публично оповестяване и досега не са били отчитани.

Meta също така е дарила 5 милиона долара тази година на неправителствени организации, свързани с републиканското ръководство в Камарата на представителите и Сената, наречени съответно American Action Network и One Nation, казва източник, запознат с въпроса.

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През пролетта компанията е дарила 10 милиона долара на политически комитет, подкрепящ Тръмп, както стана ясно по-рано. С тези дарения общата сума, дарена от Meta на политически неправителствени организации за федерални избори, достига поне 30 милиона долара тази година.

Междувременно OpenAI е организирала през лятото вечери във Вашингтон, в които участвали демократични законодатели и изпълнителният директор на компанията Сам Олтман, в опит да се укрепят връзките с партията, твърди лице, запознато със събитието.

На Тръмп му остават повече от две години до края на мандата, а някои компании заявяват, че не могат да си позволят да прекалят с приспособяването си към демократите. Както го формулира един висш мениджър по политиките - именно Белият дом на Тръмп, а не Конгресът, може да реши дали дадена сделка ще бъде одобрена, или даден регламент ще бъде преработен.

Някои мениджъри, които са се приобщили към администрацията на Тръмп, заявяват, че няма да променят курса си. Вместо това те бързат да сключат сделки и да уредят други бизнес въпроси, които биха могли да имат регулаторен или политически аспект, преди евентуална промяна в състава на Конгреса.

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Играта на Мъск: 100 млн. долара за победа на републиканците

Изпълнителният директор на SpaceX и Tesla Илон Мъск, който похарчи значителни средства, за да подкрепи кампанията за преизбиране на Тръмп през 2024 г., засилва подкрепата си за Републиканската партия за междинните избори. Той планира да похарчи над 100 милиона долара, за да помогне на републиканците да запазят контрола над Конгреса, съобщава WSJ.

Снимка: Илон Мъск, Getty Images

Демократите, които изпитват затруднения при набирането на средства през този цикъл, са отворени към някои от тези „офанзиви на чара“. Ръководители от Kalshi и Google (част от Alphabet) са били забелязани на неотдавнашни събития във Вашингтон, организирани от Хаким Джефрис, споделят участници.

Джефрис наскоро е пътувал на западното крайбрежие, където се срещна с някои големи технологични компании в района на залива при Сан Франциско, казват хора, запознати със събитията. Той също така е организирал ежегодно събитие за набиране на средства за Демократичния конгресен предизборен комитет в Torrey Pines – луксозен курорт в района на Сан Диего.

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Някои компании, които имат тесни връзки с Тръмп, наемат известни демократи. Paramount наскоро назначи Шуванза Гоф, бивш законодателен директор на президента Джо Байдън, за вицепрезидент по въпросите на правителството на САЩ.

Kalshi – операторът на пазара за прогнози, чийто стратегически съветник е синът на президента, Доналд Тръмп-младши – нае бившата съветничка на президента Барак Обама, Стефани Катър, за политически съветник. Бившият съветник на Байдън Джон Бивона пък бе назначен за ръководител на отдела за връзки с федералното правителство в компанията.

Нийл Катял, който беше и.д. главен прокурор по време на администрацията на Обама, тази година подписа договор с Kalshi като клиент. Той също така е съавтор на бестселъра от 2019 г., озаглавен „Impeach: The Case Against Donald Trump“ („Импийчмънт: Делото срещу Доналд Тръмп“).