Единодушно: БСП потвърди подкрепата си за Илияна Йотова за президентските избори

Потвърдихме подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент на България единодушно, без нито един „въздържал се“ или „против“. Това обяви председателят на БСП Крум Зарков на пресконференция след заседание на Националния съвет на партията. "Създадохме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне Илияна Йотова в нейното избиране. Подсилихме Изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази кампания", каза Зарков.

"Ще влезем в разговорите за това кого Йотова предлага за вицепрезидент. Те трябва да започнат веднага, ние сме готови за тях," заяви още Крум Зарков.

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Той обясни, че е излъчена група за контакт с Илияна Йотова и нейния екип. "Ще започнем тези разговори съвсем официално още от утре. Доверяваме се на политическия опит на Илияна Йотова да сформира балансиран екип на инициативния комитет", посочи лидерът на БСП. "Надявам се тя да определи човек, който да изпълни тази институция (на вицепрезидента – бел. ред.) със съдържание, така, както самата тя успя да го направи", заяви той.

Зарков отбеляза, че вицепрезидентът не е просто заместник на държавния глава, а отделна институция, на която президентът делегира важни правомощия.

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Илияна Йотова обяви на 24 юли, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори, като ще бъде издигната от инициативен комитет. Няколко дни по-късно лидерът на БСП Крум Зарков обяви след заседание на Изпълнителното бюро, че партията ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент.

"Другата седмица ще знаете името на кандидата за вицепрезидент, а на 8 септември ще знаете и името на председателя на инициативния комитет, когато ще е и неговото учредяване", каза днес Илияна Йотова.

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