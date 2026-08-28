Левски сезира УЕФА след кошмара на "сините" фенове в Атина

Ръководството на Левски излезе с остра позиция срещу действията на гръцките власти срещу българските фенове по време на двубоя с АЕК в Атина. Преди дни "сините" пътуваха до южната ни съседка за реванша от плейофите за влизане в Шампионска лига. Отборът беше придружен от сериозна агитка. Преживяването на голяма част от "сините" фенове обаче беше злощастно не само заради загубата на техните любимци с 0:4.

Левски с молба до УЕФА за проверка на действията на гръцките власти срещу феновете

Напрежението между феновете на Левски и гръцките власти започна часове преди мача и не се промени до самия му край. Полицията използвала сълзотворен газ в един от автобусите с привърженици на българския тим. След това те са били оставени без охрана в подхода си към сектора на стадиона, което позволило на съперниковите фенове да ги замерят с камъни и бутилки. В опит да се защитят, "сините" фенове са били принудени със сила от гръцките власти да влязат в своя сектор.

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След последния съдийски сигнал, без да е налице провокация или заплаха, българските фенове били заключени в сектора си и не получили възможност дори за елементарни нужди като тоалетна и течаща вода. От клуба описаха държанието като "грубо, насилствено, унизително и дискриминационно". По тази причина Левски сезира УЕФА да направи пълна проверка на организацията и мерките за сигурност около двубоя. Ето част от позицията на клуба:

Ето какво написаха от Левски:

"Отношение, което не кореспондира с нивото на евротурнирите на УЕФА, беше демонстрирано от организаторите и по отношение на акредитираните журналисти от български медии. Последните бяха възпрепятствани да изпълняват професионалните си задължения преди началото на футболната среща, като бяха принудени от охраната на стадиона да се придвижват пеша с тежко оборудване, като междувременно бяха подложени на обиди и хвърляне на предмети от страна на местни фенове, заели местата си на трибуните. ПФК Левски застава твърдо зад своите привърженици и представителите на медиите, като клубът ще използва всички налични механизми, за да гарантира правата на българските граждани.

ПФК Левски настоява УЕФА да извърши пълна проверка на организацията и мерките за сигурност на мача в Атина и да предприеме необходимите дисциплинарни действия спрямо клуба домакин. За целта наш представител е направил своевременно изявление пред делегата на футболната среща и е вписал възражения срещу организацията на мача и прекомерната употреба на сила от страна на полицията. Настояваме също така гръцките власти, по искане на Министерството на външните работи на България, да предоставят официална информация относно действията на гръцката полиция и недопустимата употреба на сила срещу български граждани", гласи част от изявлението на "сините".

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