Шампионската лига започва уникално още от първия кръг - финали преди финала с няколко колоса

Шампионската лига вече има своя пълен календар за новия сезон, а футболните фенове няма да чакат дълго за първите големи сблъсъци. УЕФА публикува днес програмата за основната фаза, която започва на 8 септември, а още първата седмица предлага три мача, които спокойно могат да бъдат определени като финали преди финала – Реал Мадрид срещу Интер, Ливърпул срещу Атлетико Мадрид и Наполи срещу Арсенал.

Мегасблъсък Реал Мадрид - Интер още в първия ден от Шампионска лига

Първият ден на 8 септември ще бъде белязан от сблъсъка между Реал и Интер на "Сантяго Бернабеу", докато Порто приема Манчестър Сити. Ден по-късно Ливърпул ще посрещне Атлетико, а Наполи ще има тежко домакинство на Арсенал. ПСЖ започва срещу Слован Братислава, докато Барселона ще приеме Фейенорд.

На 14 октомври Манчестър Сити приема Пари Сен Жермен, а Рома ще посрещне Реал Мадрид. Само седмица по-късно програмата отново е безмилостна – ПСЖ срещу Барселона, Байерн Мюнхен срещу Арсенал и Реал Мадрид срещу Лайпциг.

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През ноември идват още мегасблъсъци. Атлетико Мадрид ще играе с Байерн, Барселона ще приеме Астън Вила, а Манчестър Юнайтед ще срещне Рома. В следващия кръг пък Арсенал ще се изправи срещу Борусия Дортмунд, Манчестър Сити ще приеме Наполи, Реал ще играе с ПСВ, а ПСЖ ще гостува на Рома.

Декември също няма да даде почивка на европейския елит. Барселона ще посрещне Манчестър Сити, Арсенал ще приеме Реал Мадрид, Борусия Дортмунд ще играе с Интер, а Ливърпул ще има домакинство на Порто. В същия период Манчестър Юнайтед ще се изправи срещу Лайпциг.

А финалният акорд на основната фаза също обещава зрелище. На 19 януари Интер ще приеме Ливърпул, докато ден по-късно Манчестър Юнайтед ще бъде домакин на Байерн, а Спортинг ще срещне Барселона. В последния кръг Манчестър Сити ще приеме Спортинг, ПСЖ ще играе с Галатасарай, а Реал Мадрид ще има гостуване на Шахтьор Донецк.

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