"Стилът на Веласкес много би ми допаднал": Бивш играч на Левски заговори за завръщане на "Герена"

Българският шампион Левски остана на крачка от участие в груповата фаза на Шампионска лига за първи път от 20 години насам. "Сините" имаха всички шансове за класиране в най-елитната европейска надпревара, но не успяха да преминат последното препятствие. След като победиха Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати, в първите три предварителни кръга, те се изправиха срещу АЕК Атина в плейфоите. Първата среща завърши 0:0, но в реванша всичко възможно се обърка за отбора на Хулио Веласкес, който загуби с 0:4.

Филип Кръстев останал изненадан от рухването на Левски в Атина

Футболистите на Левски допуснаха три безответни попадения във вратата си още в първите 28 минути на срещата, а през второто полувреме гол от дузпа оформи крайния резултат. Това бе съкрушителен край на "синята" приказка в Шампионска лига. Бившият играч на тима Филип Кръстев не скри разочарованието си от тежкото поражение. Той даде специално интервю пред Sportal.bg., в което коментира представянето на Левски в реванша.

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Кръстев заяви, че е много изненадан от срива на "сините", имайки предвид стабилната игра в първия мач: "Аз съм наистина много изненадан от развоя на мача. За мен Левски в първия двубой, дори бих казал, че през по-голямата част от него, беше по-качественият отбор чисто футболно. Не очаквах днес от първите минути да има чак такава разлика. Може би ми става малко мъчно, защото наистина не очаквах да има чак такава разлика и се чудя дали има някаква причина, или просто трябва да признаем, че разликата беше много голяма по най-простия начин."

След това Кръстев, който в момента играе под ръководството на Станимир Стоилов в Гьозтепе, призна, че би се вписал добре в състава на Хулио Веласкес. Той направи сравнение между стила на испанския специалист и този на Мъри Стоилов, докато играеше на "Герена" под негови наставления: "В интерес на истината, според мен този стил на игра на Левски много би ми допаднал. Тогавашният ни отбор беше страшно подвластен на динамиката и на агресията, на по-директния футбол, но имахме много добри футболисти с топката през средата. Мисля, че въпреки директния ни стил на игра, играехме хубав футбол през средата на терена. Така че и в двата отбора би ми било много удобно да играя."

Кръстев остави отворена вратата за завръщане в Левски

Накрая Фуфу призна, че някой ден би се върнал на "Герена", но първо иска да осъществи целите си на международната сцена: "Разбира се, че има път. За мен Левски е най-големият клуб в България. След това, което изпитах, няма как да лъжа, че отборът още ми е в сърцето. Всичко е уникално и си у дом. Просто моята мисия сега е да пробия в чужбина и наистина ще направя всичко възможно да го постигна това нещо. Пък един ден, когато ми е време вече, ще се върна."

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