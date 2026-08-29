Два мача, четири гола и нито една победа: Ливърпул сгафи и на "Анфийлд"

Ливърпул отново не успя да запише победа във Висшата лига, след като завърши 2:2 с Нотингам Форест на "Анфийлд" в мач, който показа, че новият отбор на Андони Ираола все още има сериозни проблеми в дефанзивен план. "Червените" на два пъти изоставаха в резултата, но в крайна сметка стигнаха до точката благодарение на новото си попълнение Виктор Муньос, който се разписа с впечатляващ удар в 82-ата минута.

И Нотингам спря Ливърпул във Висшата лига

Нотингам Форест нанесе първия удар в 24-ата минута. Дан Ндойе завърши бърза контраатака след подаване на Морган Гибс-Уайт и даде преднина на гостите. Ливърпул успя да изравни след почивката. Александър Исак се възползва от отлично действие на Коди Гакпо и в 60-ата минута възстанови равенството. Малко по-късно обаче Форест отново излезе напред.

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В 70-ата минута Алисон фаулира Неко Уилямс в наказателното поле, а Гибс-Уайт не сгреши от бялата точка. Ливърпул отново трябваше да наваксва и този път спасението дойде от Муньос. Испанецът, който направи първия си старт за клуба във Висшата лига, получи топката от Флориан Вирц и с мощен изстрел от границата на наказателното поле прати топката в гредата и мрежата.

Ливърпул имаше и отменен гол на Вирц през първото полувреме заради засада, но въпреки сериозните си атакуващи ресурси така и не успя да стигне до пълен обрат. Така Ираола остава без победа в първите си два мача начело на Ливърпул – след 2:2 с Нюкасъл в първия кръг, сега последва ново равенство със същия резултат.

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