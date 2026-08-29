Не са ракетите: Украински военен разкри за недостиг на друг критичен компонент в противовъздушната отбрана

За частите за противовъздушна отбрана, използващи преносими зенитно-ракетни комплекси, боеприпасите не са единственият проблем. Украинските войски имат остра нужда от електроника, детектори за дронове, системи за електронна борба и мощни батерии, без които съвременните системи за противовъздушна отбрана не могат да функционират правилно.

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Украински сержант от противовъздушната отбрана с позивна „Янки“ каза пред Business Insider, че една от най-предизвикателните задачи за неговото подразделение е намирането на спомагателно оборудване. Според него това се отнася преди всичко до електрониката и системите за електронна борба, които помагат за откриване на вражески цели и поддържат работата на системите за противовъздушна отбрана. „Говоря, на първо място, за устройства, които откриват местоположението на дронове и ви предупреждават“, обясни военният. Сред най-популярното оборудване той посочи и преносимите електроцентрали EcoFlow и големите батерии.

Детекторите за дронове са от критично значение

Подразделение „Янки“ използва преносими зенитно-ракетни комплекси, по-специално американския „Стингър“ и съветския „Игла“. Тези системи са предназначени за противодействие на нисколетящи самолети, хеликоптери, крилати ракети и дронове. Въпреки това, за да работят ефективно, изчисленията първо трябва да открият заплахата.

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Ето защо украинските военни все по-често използват детектори за дронове, които могат да засичат радиочестотите на вражеските дронове и да осигуряват предварително предупреждение за тяхното приближаване. „Най-трудната част е основно намирането на електрониката“, отбеляза сержантът. Според него, недостигът на подобно оборудване може да бъде не по-малко проблематичен от недостига на самото оръжие.

Защо противовъздушната отбрана се нуждае от мощни батерии?

Друг проблем е захранването. Преносимите електроцентрали и батерии се използват за захранване на радиостанции, комуникационно оборудване, сателитни интернет терминали, лаптопи, оборудване за дронове, системи за електронна война и различни сензори.

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На фронтовата линия войниците често са далеч от стационарни източници на енергия. Използването на конвенционален генератор също може да създаде шум и да разкрие позицията им. Проблемът се утежнява още повече от руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Защо възниква недостигът?

Според публикацията, част от това оборудване е сравнително нова технология и все още не се произвежда в достатъчен мащаб. Проблемите с разпределението на оборудването между звената създават допълнителни трудности.

Украинската армия също разчита в голяма степен на децентрализирана система за снабдяване. Подразделенията могат самостоятелно да набавят необходимото оборудване, да си сътрудничат с производители или да го получават чрез доброволчески събирания.

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Това позволява бързото тестване и адаптиране на новите технологии към нуждите на фронта, но същевременно води до ситуации, в които някои части разполагат с достатъчно оборудване, докато други са принудени сами да го търсят.

Преносимите зенитно-ракетни комплекси остават важна част от отбраната

Въпреки проблемите със спомагателното оборудване, преносимите зенитно-ракетни комплекси остават един от ключовите елементи на противовъздушната отбрана на Украйна на фронтовата линия.

Американските „Стингър“, полските „Пьорун“ и съветските „Игла“ осигуряват прикритие на пехотата и поразяват нисколетящи цели. Западните анализатори отбелязват, че наличието на ПЗРК значително е ограничило способността на руските самолети да действат на ниски височини.

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„Янки“ обяснява, че неговото подразделение осигурява пряко прикритие на пехотата, действаща близо до фронтовите линии. Според него условията там са толкова опасни, че дори придвижване от няколкостотин метра понякога може да отнеме няколко дни поради необходимостта да се изчака безопасен момент. „Участваме в битка“, отбеляза войникът.

По-рано президентът Володимир Зеленски обяви, че Украйна наскоро е получила „малък брой“ ракети „Пейтриът“ . Той също така обяви получаването на други системи за противовъздушна отбрана, включително системи „Кротале“ и ракети за тях, както и ракети AIM.

По-късно беше разкрито, че Финландия планира да прехвърли „критично важни“ средства за противовъздушна отбрана на Украйна. Той добави също, че Хелзинки ще предостави на Киев и друга помощ преди зимата.