Христо Янев отново под прицел - ЦСКА получи тежък ултиматум

Организираните привърженици на ЦСКА от Сектор "Г" излязоха с остра позиция след болезненото отпадане на "червените" от ОФИ Крит в плейофите на Лига Европа. ЦСКА загуби и двата мача с общ резултат 0:5 – 0:3 в Ираклион и 0:2 в София, а представянето в реванша пред пълните трибуни на Националния стадион предизвика сериозно недоволство сред феновете.

Сектор "Г" избухна след европейския резил срещу ОФИ Крит

От Сектор "Г" благодариха на привържениците за подкрепата въпреки тежкия пасив, но в същото време отправиха категорично послание към отговорните фактори в клуба. Феновете за пореден път подчертаха негативната си позиция към старши треньора Христо Янев и настояха за незабавни действия, като предупредиха, че хората, носещи отговорност за случващото се, трябва да понесат последствия.

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Ето какво пишат от "Трибуна Сектор Г":

"Армейци,

Изчакахме да минат няколко дни от реванша с ОФИ и емоциите ни да се уталожат доколкото е възможно преди да споделим накратко нашето мнение.

На първо място благодарим на всички по трибуните, загърбили резултата от първия мач и дошли да подкрепят любимия отбор - вие сте сърцето и душата на този клуб!

Като заговорихме за трибуни смятаме, че обединената армейска общност показа през последния месец силата на своята подкрепа, която за жалост не резонираше с безидейното и бездушно представяне на отбора в последните няколко мача. Въпреки дефицитът от три гола в четвъртък Националния стадион бе залят с вяра, ентусиазъм и мощен армейски щурм по трибуните - нещо, което скоро не бяхме виждали. Всеки помни обаче по какъв начин ни се "отблагодариха" за всичко това...

Време е да стане кристално ясно, че в ДНК-то на любимия ни отбор не е заложено да мишкува по терена. ЦСКА е символ на непримиримост, мощ и атакуващ футбол. Мнението ни за старши-треньора ни е вече споделяно и по никакъв начин не се е променило. Меко казано сме омерзени от представянето ни в четвъртък и трябва отговорните за това фактори да вземат мерки. Сега и веднага, без повече отлагане. Или да понесат последствия за действията си. Защото въпреки че първият учебен ден наближава, ЦСКА е всичко друго, но не и училище."

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