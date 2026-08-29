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Чудо в Непал: Майка откри живи двете си деца след наводнението

29 август 2026, 15:17 часа 1015 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Чудо в Непал: Майка откри живи двете си деца след наводнението

Четвърти ден продължава издирването на оцелели след опостушителното наводнение в граничния район между Непал и Тибет. Броят на загиналите надхвърли 600 души. Близо 2500, продължават да са в неизвестност. И докато близките на изридваните са в очакване на новини, щастлива е развръзката за непалска майка и двете й деца.

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Чудо в Непал - майка и 8-годишният ѝ син отново се прегърнаха след дни напрегната неизвестност. В сряда сутринта момченцето и брат му се качват на училищния автобус в непалския район Расува. Малко по-късно майката чува тътен като при земетресение. Училището на децата е разрушено, а придвижването до мястото, което обикновено отнема 15-20 минути, е практически невъзможно. "Напълно бях изгубила надежда. Не вярвах, че са живи", заяви Мати Мая Таманг, майка на децата.

Докато смразяващите кадри на помитащите всичко по пътя си скали, вода, кал и отломки обикалят света, 28-годишната Мати Мая Таманг издирва изчезналите си деца във временните центрове, където са настанявани оцелелите. След дни на трескаво търсене е на път да се откаже, но среща журналист на Ройтерс, който ѝ казва, че е говорил с по-големия ѝ син.

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"Без капка вода прекосих джунглата, плачейки и отчаяно търсейки децата си. Но накрая ги открих. Бяха ранени, но живи. Разбрах, че кракът на големия ми син е тежко пострадал, не можели да го лекуват тук и затова го откарали в травматологичната болница в Катманду. Хората, които са го видели, казаха, че през цялото време викал "Мамо, мамо"", разказа тя.

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8-годишният Гале се спасил, като се покатерил на дърво. Евакуиран е по въздух със счупен крак и разкъсвания по лицето. Преди трогателната среща на майка и син, двамата успяват да се чуят за кратко по телефона.

Семейството на Мати Мая Таманг е сред щастливците, защото хиляди хора все още са в неизвестност. И макар наводнението да преобръща живота им, надделява облекчението, че всички са живи.

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Непал Наводнение свлачище трагедия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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