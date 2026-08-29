Чудо в Непал: Майка откри живи двете си деца след наводнението

Четвърти ден продължава издирването на оцелели след опостушителното наводнение в граничния район между Непал и Тибет. Броят на загиналите надхвърли 600 души. Близо 2500, продължават да са в неизвестност. И докато близките на изридваните са в очакване на новини, щастлива е развръзката за непалска майка и двете й деца.

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Чудо в Непал - майка и 8-годишният ѝ син отново се прегърнаха след дни напрегната неизвестност. В сряда сутринта момченцето и брат му се качват на училищния автобус в непалския район Расува. Малко по-късно майката чува тътен като при земетресение. Училището на децата е разрушено, а придвижването до мястото, което обикновено отнема 15-20 минути, е практически невъзможно. "Напълно бях изгубила надежда. Не вярвах, че са живи", заяви Мати Мая Таманг, майка на децата.

This isn’t just a water apocalypse. 💔



This is a catastrophic, unimaginable mega-apocalypse. 🌊🇳🇵



The sheer force of the water, mud and debris is beyond words. Anyone who survived this nightmare in Nepal is not just lucky - they have survived what feels like seven lifetimes in… pic.twitter.com/Eg8ZXdUkWK — Ananda Nepali (@anandanepali99) August 29, 2026

Докато смразяващите кадри на помитащите всичко по пътя си скали, вода, кал и отломки обикалят света, 28-годишната Мати Мая Таманг издирва изчезналите си деца във временните центрове, където са настанявани оцелелите. След дни на трескаво търсене е на път да се откаже, но среща журналист на Ройтерс, който ѝ казва, че е говорил с по-големия ѝ син.

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"Без капка вода прекосих джунглата, плачейки и отчаяно търсейки децата си. Но накрая ги открих. Бяха ранени, но живи. Разбрах, че кракът на големия ми син е тежко пострадал, не можели да го лекуват тук и затова го откарали в травматологичната болница в Катманду. Хората, които са го видели, казаха, че през цялото време викал "Мамо, мамо"", разказа тя.

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8-годишният Гале се спасил, като се покатерил на дърво. Евакуиран е по въздух със счупен крак и разкъсвания по лицето. Преди трогателната среща на майка и син, двамата успяват да се чуят за кратко по телефона.

Salen nuevos vídeos del deslizamiento en Nepal.. Se aprecia cómo arrasa con un campamento entero, la pobre gente no tuvo tiempo ni de escapar 😨😨.. pic.twitter.com/bi4vHzkbES — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) August 27, 2026

Семейството на Мати Мая Таманг е сред щастливците, защото хиляди хора все още са в неизвестност. И макар наводнението да преобръща живота им, надделява облекчението, че всички са живи.

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