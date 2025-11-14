В Сърбия: Легенда на Интер избира между Лудогорец и Цървена звезда

Любопитно:

Легенда на италианския гранд Интер е вариант за нов треньор на Лудогорец. Става въпрос за бившия полузащитник на „нерадзурите“ Деян Станкович. Това разкриха медиите в родината на 47-годишния специалист – Сърбия. Както е известно, „орлите“ усилено търсят нов наставник след уволнението на Руи Мота. В момента българския шампион е воден от Тодор Живондов, но той е само временен вариант, докато бъде намерен постоянен треньор.

Деян Станкович може веднага да поеме Лудогорец, тъй като наскоро се раздели с руския Спартак Москва. Младият специалист обаче има и предложение от Цървена звезда като шефовете на сръбския гранд вече са се свързали с агентите на треньора, за да му предложат работа. Очаква се в следващите дни разградчани също да изпратят своята оферта към Деян Станкович, а самият той да вземе решение къде ще продължи кариерата си до края на годината.

Станкович е юноша на Цървена звезда като играе за тима до 1998-ма, когато преминава в Лацио. През 2004-та той става част от Интер. С „нерадзурите“ той спечели 5 титли на Серия А, четири Купи на Италия, четири Суперкупи, една Шампионска лига и веднъж триумфира в Световното клубно първенство. В треньорската си кариера той е водил Цървена звезда, Сампдория, Ференцварош и Спартак Москва.

