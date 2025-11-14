Лудогорец преговаря с национален селекционер, „орлите“ очакват отговор след края на квалификациите

Ръководството на Лудогорец продължава да търси нов треньор, който да поеме отбора. Както е известно, наскоро „орлите“ уволниха Руи Мота заради слабите резултати на тима от началото на сезона. В момента 14-кратният шампион на България е воден от Тодор Живондов, но той е само временно решение, докато шефовете на клуба намерят кой да застане на кормилото на разградчани.

Преговорите между двете страни вървят отлично

Според информация на колегите от „Тема спорт“ ръководството на Лудогорец е в напреднали преговори с чуждестранен специалист, който в момента води национален отбор. Разговорите вървят отлично като специалистът е дал индикации, че може да застане начело на родния първенец. Той обаче ще даде окончателния си отговор след края на квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Очаква се до десетина дни „орлите“ да обявят официално неговото назначение.

От Лудогорец все още не са коментирали призивите за оставка на ръководството

Междувременно шефовете на Лудогорец все още не са коментирали желанието на феновете на тима, които призоваха за оставки на ръководството след слабото начало на сезона. Със сигурност „орлите“ ще вземат мерки в тази посока, но все още изчакват да видят развитието с намирането на нов треньор. Разградчани заемат петото място във временното класиране в Първа лига – нещо, което не се е случвало в последните 14 години.

