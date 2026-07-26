Тежка катастрофа с три жертви на магистрала „Марица“, сред тях и дете

Трима души са загинали в тежка катастрофа на магистрала „Марица“, научи bTV. Сред жертвите е дете, а шестима души са ранени. Катастрофата е станала край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли.

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По информация две коли на гастарбайтери са се ударили. Автомобилите са пътували един зад друг.

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