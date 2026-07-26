Сервирали бира на двама инспектори: Ето как глобиха заведение след Световното по футбол

Заведение за обществено хранене в центъра на хърватския град Шибеник беше глобено след като сервирало напитки извън работното си време по време на Световното първенство по футбол, предаде хърватската медия "Индекс". Това станало по време на последния мач на Хърватия на Световното първенство, на 3 юли 2026 година, когато кафенето работело до полунощ. Случката се разиграла малко след 1.00 през нощта местно време, а за неяразказва собственикът на заведението.

"В 1:22 ми се обадиха от кафенето, че е пристигнала данъчната служба", разказа пред N1 ресторантьорът от Шибеник Давор Перкович, собственик на кафене „Моби Дик“. ОЩЕ: Инспектори на НАП със среднощна проверка в центъра на Пловдив

"Инспекторите дойдоха и поискаха бира, моят сервитьор им донесе маса пред телевизора. Двамата изпиха по две бири, не получиха сметка, защото работим до полунощ, написаха отстрани да я получат сутринта, а след това извадиха значките си и това беше краят“, описва Перкович.

Друго заведение е затворено за надценка

Междувременно друго заведение в същия град е затворено след като направило голяма надценка, пише още хърватската медия. Става въпрос за надценката на стоката във въпросното кафе в размер на 4,30 евро, пише още хърватската медия. ОЩЕ: "Потребителят определя пазара": НАП не открили таратор за 9 евро при проверките си