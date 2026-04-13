Веласкес шокира всички! Няма да гледа ЦСКА - Левски на Националния стадион!

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес изненада футболната общественост в България с решението си къде да гледа Вечното дерби. Испанецът, който е наказан за двубоя заради натрупани жълти картони, е предпочел да не идва на Националния стадион "Васил Левски", а да остане сам на "Герена". Вероятно специалистът би анализирал по-добре случващото се на терена в по-спокойна обстановка. Информацията е на колегите от телевизията, излъчваща Първа лига - Diema Sport.

В последния си мача Левски победи Арда и си върна деветте точки преднина на върха. Веласкес обаче си изкара трети жълт картон от началото на сезона. Първите две предупреждения на испанеца дойдоха в 5-ия кръг от родния шампионат срещу Ботев Враца и от 17-ия кръг срещу Септември София.В негово отсъствие "сините" са водени срещу ЦСКА от един от неговите асистенти - Фернандо Гаспар Лаборие, който преди около 20 години е бил кондиционен специалист в Реал Мадрид.

Междувременно стана ясна причината за отсъствието на Лумбард Делова от състава на ЦСКА. Първоначално той попадна в групата, но според dsport контузия го е извадила от сметките. Както е известно, той бе титуляр в мача от предишния кръг срещу Монтана, спечелен с 1:0 след късен гол на Петко Панайотов.