Венци Стефанов разкри третия зимен трансфер на ЦСКА

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов разкри третия входящ трансфер на ЦСКА по време на зимния трансферен прозорец. Босът на най-стария столичен клуб обяви, че „армейците“ ще се подсилят с полузащитника на „белите“ - Исак Соле. Както е известно, в последно време усилено се заговори, че халфът ще облече екипа на „червените“, но до последно нямаше нищо официално.

Исак Соле ще играе в ЦСКА

Венци Стефанов обяви, че Исак Соле ще премине в ЦСКА. Причината е, че халфът има договор със Славия за още 4 месеца, но не иска да го продължи. Това е поставило „белите“ в неизгодната позиция да го продадат, за да не го изпуснат без пари през лятото. Шефът на Славия допълни, че клубът не възнамерява да продава други играчи по време на зимния трансферен прозорец. Както е известно, наскоро „белите“ пратиха защитника Мартин Георгиев в гръцкия АЕК Атина срещу 2 милиона евро.

Ръководството на Славия се е принудило да продаде халфа

„Соле ще премине в ЦСКА. Причината да се съгласим на този трансфер е, че той има още 4 месеца договор, брат му му е мениджър, не иска да го продължи и рискът е да излезе със свободен трансфер, затова се принуждаваме да го продадем на ЦСКА. Освен Мартин Георгиев, не мисля, че ще има други, които да продаваме. Ако има оферта, която първо да дава шанс на някой наш футболист и да устройва клуба, можем да седнем да мислим по въпроса“, обясни Венцеслав Стефанов.

ОЩЕ: ЦСКА ще плати 7-цифрена сума за звездата на Славия