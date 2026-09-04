Войната в Украйна:

Защо Петко Христов размисли за Левски? В Италия разкриха

04 септември 2026, 22:42 часа 411 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Защо Петко Христов размисли за Левски? В Италия разкриха

В Италия хвърлиха светлина по въпроса за изненадващия развой със съдбата на Петко Христов. Защитникът беше отказал на Левски по-рано през лятото, но изглежда е размислил и дори сам призна, че има вариант да премине на "Герена".

Защо отряза Левски по-рано?

Националът е излишен в клубния си тим Специя през настоящия сезон и ръководството го "натиска" да си намери нов отбор, ако иска да играе. Според calciospezia.it обаче българинът бил заявил, че не иска да напуска Италия, дори и на цената да не помирише терен през цялата кампания.

От Ботуша съобщават, че "сините" са били готови да поемат двегодишния договор на играча, като му плащат същата заплата, която му дава и Специя. Трансферната стойност на Христов в момента е 1 милион евро, но италианският клуб предпочита по-скоро да се отърве от заплатата му, отколкото да претендира да получи тази сума.

Защо размисли Христов?

Порталът calciospezia.it разяснява, че бранителят е размислил относно българския шампион поради 2 причини. Трансферният прозорец в много страни вече затвори, което може да го остави без игрова практика до зимата. По този начин той ще загуби и мястото си в националния отбор, на което явно държи.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Първа лига Петко Христов спортни статии
Адриана Димитрова
Адриана Димитрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес