Защо Петко Христов размисли за Левски? В Италия разкриха

В Италия хвърлиха светлина по въпроса за изненадващия развой със съдбата на Петко Христов. Защитникът беше отказал на Левски по-рано през лятото, но изглежда е размислил и дори сам призна, че има вариант да премине на "Герена".

Защо отряза Левски по-рано?

Националът е излишен в клубния си тим Специя през настоящия сезон и ръководството го "натиска" да си намери нов отбор, ако иска да играе. Според calciospezia.it обаче българинът бил заявил, че не иска да напуска Италия, дори и на цената да не помирише терен през цялата кампания.

От Ботуша съобщават, че "сините" са били готови да поемат двегодишния договор на играча, като му плащат същата заплата, която му дава и Специя. Трансферната стойност на Христов в момента е 1 милион евро, но италианският клуб предпочита по-скоро да се отърве от заплатата му, отколкото да претендира да получи тази сума.

Защо размисли Христов?

Порталът calciospezia.it разяснява, че бранителят е размислил относно българския шампион поради 2 причини. Трансферният прозорец в много страни вече затвори, което може да го остави без игрова практика до зимата. По този начин той ще загуби и мястото си в националния отбор, на което явно държи.