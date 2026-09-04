Съветник на Путин: Ще спасим Украйна от изчезване с преселване на руснаци (ВИДЕО)

Демографската ситуация в Украйна е много зле и единственият начин "да се спаси Украйна от изчезване" е да се пресели там население от Русия. Тази безпардонна наглост изрече днес съветникът на Владимир Путин Антон Кобяков на заключителната пресконференция на Източния икономически форум във Владивосток. Той твърди, че Украйна е преминала "точката на безвъзвратност" в своята демографска криза и че само Русия може да я "спаси".

Цинизмът е невероятен предвид факта, че Русия 4,5 години води война срещу Украйна, срина голям брой селища в Донбас, прогони оттам украинското население, животът там стана невъзможен и регионът се обезлюди, и сега съветникът на Путин говори за "демографска криза".

"На всеки четири смъртни случая в Украйна се ражда само едно дете. Украйна е преминала точката на безвъзвратност; това е просто изчезване и само Русия може да спаси тази страна", обяви Кобяков.

Впрочем коментарите на украинските потребители в социалните мрежи не закъсняха и повечето бяха в този смисъл: "Не, не, няма нужда, оставете си пещерните стада в блатата".

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Putin’s adviser calls on Russians to colonize Ukraine



“This is just depopulation, and only Russia can save this country. By the way, we already did this once, when these lands were annexed to Russia by Potemkin and Catherine — we resettled our population in Ukraine,” Anton… pic.twitter.com/oaBDs5Fyvw — NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2026

Отделно от това Кобяков заяви и, че мобилизационните ресурси на Украйна също се изчерпвали. "Украйна е изчерпана откъм пушечно месо. Посетители, като Келог (Кийт Келог, бившият пратеник за Украйна на президента на САЩ), открито казват, че жените също трябва да бъдат привлечени в украинските въоръжени сили и че трябва да се намали мобилизационната възраст на 20 години", заяви той.

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