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Съветник на Путин: Ще спасим Украйна от изчезване с преселване на руснаци (ВИДЕО)

04 септември 2026, 22:30 часа 523 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Телеграм
Съветник на Путин: Ще спасим Украйна от изчезване с преселване на руснаци (ВИДЕО)

Демографската ситуация в Украйна е много зле и единственият начин "да се спаси Украйна от изчезване" е да се пресели там население от Русия. Тази безпардонна наглост изрече днес съветникът на Владимир Путин Антон Кобяков на заключителната пресконференция на Източния икономически форум във Владивосток. Той твърди, че Украйна е преминала "точката на безвъзвратност" в своята демографска криза и че само Русия може да я "спаси".

Цинизмът е невероятен предвид факта, че Русия 4,5 години води война срещу Украйна, срина голям брой селища в Донбас, прогони оттам украинското население, животът там стана невъзможен и регионът се обезлюди, и сега съветникът на Путин говори за "демографска криза".

"На всеки четири смъртни случая в Украйна се ражда само едно дете. Украйна е преминала точката на безвъзвратност; това е просто изчезване и само Русия може да спаси тази страна", обяви Кобяков.

Впрочем коментарите на украинските потребители в социалните мрежи не закъсняха и повечето бяха в този смисъл: "Не, не, няма нужда, оставете си пещерните стада в блатата".

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Отделно от това Кобяков заяви и, че мобилизационните ресурси на Украйна също се изчерпвали. "Украйна е изчерпана откъм пушечно месо. Посетители, като Келог (Кийт Келог, бившият пратеник за Украйна на президента на САЩ), открито казват, че жените също трябва да бъдат привлечени в украинските въоръжени сили и че трябва да се намали мобилизационната възраст на 20 години", заяви той.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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