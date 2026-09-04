Говорих с Путин, познавам го много добре – той не планира да атакува НАТО

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп и са в отговор на това какво ще прави заради серията саботажи с руски почерк в Германия - ОЩЕ: Отново: Опит за саботаж и взрив на подстанция и то в Саксония
Trump on Putin:— Clash Report (@clashreport) September 4, 2026
I speak to Putin; I know him very well. Putin is not looking to attack NATO territory. pic.twitter.com/cPnaJ5SDQv
Само че според Франсис Фукуяма соченият за медиатор американски президент Доналд Тръмп всъщност подкрепя Путинова Русия. Той винаги я е подкрепял, той беше на вълна СССР още докато СССР съществуваше, по думите на Фукуяма – той напоми как сегашният американски президент е отишъл в Москва още през 80-те години на XX век, докато Съветският съюз е съществувал, и е почнал да говори как НАТО носи вината за Студената война - пуснал е специални реклами и билбордове точно с тази теза. Фукуяма е сигурен, че Тръмп си остава руски привърженик и иска Путинова Русия да спечели в Украйна, като е нещастен, че не е успял да пречупи Зеленски и Киев да подпишат споразумение в изгода на Путин. Тръмп не е сменил плочата, убеден е Фукуяма: "Не вярвам и за секунда, че е развил симпатии към Украйна":
Francis Fukuyama on Trump:— Clash Report (@clashreport) September 4, 2026
Trump has been pro-Soviet and then pro-Russian for decades. And it’s a strange thing. Nobody really understands why that happened, but it’s a consistent theme.
And I don’t believe for a minute that he’s become more sympathetic towards Ukraine.
He’s… pic.twitter.com/GeJHy27ecj