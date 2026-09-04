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Напук на ЕС: Унгария ще предоставя убежище на украински мъже, годни да служат на фронта

04 септември 2026, 23:20 часа 841 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Напук на ЕС: Унгария ще предоставя убежище на украински мъже, годни да служат на фронта

Унгария ще продължи да предоставя убежище на украински мъже в призивна възраст въпреки правилата на ЕС. Това съобщи министър-председателят на стратата Петер Мадяр, който уточни, че много от тях са етнически унгарци от Закарпатска област, и че е неправилно да се пречи на хората да напускат страна, в която се води война.

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Към 5 август новите правила на ЕС забраняват предоставянето на нова временна защита на украински мъже, които не са изпълнили военните си задължения. Унгария гласува срещу тези ограничения. По-рано Мадяр също така заяви, че Украйна все още не е готова да се присъедини към ЕС, отчасти заради нерешените проблеми с правата на унгарците от Закарпатска област.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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