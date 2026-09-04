Зеленски: Спираме ударите по Русия, за да пристигнат безопасно Уиткоф и Къшнър, чакаме ги (ВИДЕО)

„Днес стана ясно, че в следващите дни пратениците на САЩ ще бъдат в Украйна и Русия, разполагаме с подробности от екипа на Доналд Тръмп. Днес обсъдихме, че Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще посетят Москва, а след това и Киев в неделя“. Това съобщи във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски.

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„Подготвяме се за посещението. Проведе се среща с нашия широк дипломатически екип – по-конкретно с онези, които работят със Съединените щати. И точно както направихме по време на предишните дипломатически посещения на американската страна, ще осигурим нормалното функциониране на руското въздушно пространство, за да могат преговарящите да пристигнат безопасно. Грижим се за тях, а не за Русия. От наша страна няма да има въздушни удари, а Русия трябва да постъпи по същия начин, като гарантира, че от нейна страна няма да има въздушни удари през времето, необходимо за провеждането на тези преговори и уреждането на логистичните въпроси, свързани с това американско посещение“, добави украинският президент.

„Нашата цел е посещението и преговорите с американската страна да бъдат възможно най-конструктивни и съдържателни. Трябва да търсим реални варианти за това как да доведем тази война до край. Ще видим какви предложения ще представят Стив и Джаред и какъв отговор ще получат в Москва“, каза още Зеленски.

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