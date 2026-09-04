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Прогноза за времето - 5 септември 2026 г. (събота)

04 септември 2026, 23:11 часа 604 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Прогноза за времето - 5 септември 2026 г. (събота)

През нощта ще бъде ясно, а утре - слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна - близко до средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 18°.

Приятно по морето

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: НИМХ

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прогноза за времето
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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