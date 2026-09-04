Световен шампион изненадващо реши да се оттегли на върха

Един от новокоронясаните световни шампион с Испания шокира футболния свят, като обяви незабавното си оттегляне от националния отбор. Въпреки че е едва на 31 години и току-що отпразнува историческа триумфа на Мондиал 2026, универсалният полузащитник Маркос Йоренте реши да окачи бутонките на куката за "Ла Роха". Звездата на Атлетико Мадрид взе решение, че сега е подходящият момент да се оттегли от международната сцена - на върха.

Маркос Йоренте се оттегли от националния отбор

Йоренте обяви решението си в социалните мрежи, като написа емоционално послание към феновете и съотборниците си. Бившият играч на Реал Мадрид призна, че моментът може да изглежда странен от странична гледна точка, но подчерта, че изборът му е дълбоко личен. Той приключва международната си кариера с 27 мача за националния отбор, като е представлявал страната си на две световни първенства и едно европейско.

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"След като дълго обмислях нещата, реших да приключа кариерата си с националния отбор. Съзнавам, че все още съм млад и че, може би, ако продължа да се представям добре, бих имал още години, в които да играя с тази фланелка. Знам, че много от вас няма да разберат, и вероятно и аз самият не бих го разбрал, ако гледах отстрани. Но това е лично решение, много внимателно обмислено и, преди всичко, дълбоко изпитано", написа Йоренте, след което поясни, че резултатът от последния турнир не е повлиял на решението му:

"Независимо дали щях да отида на Световното първенство или не, или дали щяхме да спечелим или не, аз вече бях взел това решение. Мога само да бъда безкрайно благодарен на всички хора, които съм срещнал през тези години и които направиха възможно за мен и семейството ми да преживеем уникални и незабравими моменти. Ще пазя в сърцето си всичко, което съм преживял, но преди всичко тези последни 52 дни. С една чудесна група, която се бореше до самия край, за да изведе Испания на върха. И те успяха. За мен беше чест да представлявам страната си и да бъда част от тази история. Благодаря ви за всичко. Прегръдки на всички."

Международната кариера на Йоренте бе белязана от постепенно изкачване в йерархията. Той игра за отборите до 19 и до 21 години, преди да направи скока към представителния тим. Първият му мач бе през 2020 година. Въпреки че беше водеща фигура по времето на Луис Енрике, халфът се сблъска с трудности при запазването на титулярното си място. Той беше изключен от състава за последното Европейско първенство, тъй като Де ла Фуенте заложи на ветераните Хесус Навас и Дани Карвахал на позициите на десен бек.

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