Ботев Пловдив "оцеля" в 5-голово шоу в Кърджали! Млад талант изгря за "канарчетата"

Отборът на Ботев Пловдив постигна много драматичен успех с 3:2 над Арда Кърджали в мач от осмия кръг на Първа лига. Въпреки че имаха аванс от три гола, "канарчетата" трябваше да треперят до последния съдийски сигнал, след като допуснаха две попадения в рамките на четири минути. В редиците на гостите се отличи 18-годишният талант Самуил Цонов, който се разписа на два пъти във вратата на "небесносините" и изигра ключова роля за успеха.

Ботев Пловдив измъкна трите точки от Арда

Домакините от Кърджали започнаха по-силно, като бяха близо до това да си осигурят ранен аванс. Станислав Иванов обаче пропусна отлична възможност да открие резултата. "Небесносините" продължиха да създават опасни положения пред вратата на Даниел Наумов, като стражът на "жълто-черните" трябваше да се намесва на няколко пъти. Футболистите на Арда не успяха да се възползват от възможностите си и скоро бяха наказани за това. В 20-а минута младият талант в редиците на гостите Самуил Цонов отне топката от краката на Лъчезар Котев, преодоля съперниковата защита и прати топката в мрежата на Анатолий Господинов за 1:0.

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В 36-а минута отново Самуил Цонов попадна под светлините на прожекторите, след като се справи със "синята" защита и реализира второто си попадение за вечерта. Така Ботев Пловдив се оттегли на почивката с два гола аванс. Втората част започна с натиск на пловдивчани. Той даде резултат съвсем скоро, тъй като в 53-а минута Асен Чандъров се разписа за 3:0, след като засече добро центриране на Самуел Калу от фаул. Последва пореден удар по посока вратата на Арда, с който Господинов трябваше да се справя. Домакините отговориха с хубав опит на Станислав Шопов, при който топката попадна в обсега на Даниел Наумов.

Футболистите на Александър Тунчев се активизираха в оставащото време в опит да измъкнат нещо от мача. В 79-а минута те върнаха едно попадение чрез Вячеслав Велев. Малко след това Антонио Вутов вкара за 2:3, след като се оказа на точното място след центриране от пряк свободен удар. До края на срещата "небесносините" се опитаха да се доберат до точката, но надеждите им не срещнаха успех. За Арда предстои гостуване на ЦСКА, докато "канарчетата" се готвят за градското дерби с Локомотив Пловдив.

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