"Всяко начало има своя край": Левски изправи косите на феновете си, но след това успя да ги зарадва (ВИДЕО)

Ръководството на Левски зарадва феновете си с новина за един от основните играчи в състава на Хулио Веласкес. Защитникът на "сините" Кристиан Макун, който бе сериозно спряган за напускане на "Герена", взе решение за бъдещето си. Бранителят предизвика сериозен интерес от редица клубове, а гръцкият Арис дори отправи оферта за услугите му. Той обаче е взел решение да остане в Левски.

Макун подписа с Левски до лятото на 2028 година

Макун, чийто договор изтичаше следващото лято, сложи подписа си на ново споразумение, което ще го задържи на "Герена" до лятото на 2028 година. Тъй като бъдещето на бранителя бе една от най-коментираните теми за лятото, от Левски решиха да се пошегуват с феновете си. "Сините" публикуваха видеоклип в официалните си профили, в което Макун води дълъг монолог, от който остава впечатление, че той ще напусне. На края на клипа обаче идва добрата новина, че той ще удължи престоя си. От клуба написаха още: "Всяко начало има своя край" и добавиха в коментарите: "... но това време още не е дошло".

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"Левскари, моментът настъпи. Заедно изживяхме две невероятни години. Помня пристигането си, сякаш беше вчера. Първият ден в този прекрасен клуб, който ми даде толкова много. Всичко, което преживяхме заедно - щастливите моменти и трудните. Всяка тренировка, всяко пътуване. Да виждам всички вас да ни подкрепяте с цялата си страст, когато нещата вървяха зле и когато вървяха зле. Вълнувахме се, страдахме, радвахме се, но винаги бяхме заедно. От европейските мачове, до онзи невероятен път, който изминахме към така желаната и мечтана титла. Левски винаги ще има специално място в сърцето ми и винаги ще бъде благодарен за всичко, което даде този клуб на мен и на семейството ми. Но е време да затворя тази страница", казва Макун привидно разстроен, преди да каже: "Не, не мога да си тръгна. Знаете ли какво? Нека променим ******** година в договора".

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