Истинско шоу на "Васил Левски"! Два пълни обрата белязаха старта на кръга в Първа лига

Отборите на Септември София и Ботев Враца сътвориха истинско шоу на Националния стадион "Васил Левски". Двата тима си отбелязаха пет гола в първия мач от осмия кръг в Първа лига, завършил с успех с 3:2 в полза на врачани. Столичани започнаха по-активно, но допуснаха гол в края на първата част. Ситуацията напълно се промени през второто полувреме, през което Септември стигна до пълен обрат. Ботев Враца все пак се добра до победата с два гола в заключителните моменти от двубоя.

Ботев Враца изненада Септември с два гола в края

Срещата започна с добър удар на Ерар Францети от дистанция, но стражът на врачани Любомир Василев внимаваше и опази вратата си от ранен гол. Гостите отговориха с атака, при която Владислав Найденов излезе сам срещу вратаря и стреля, но Владимир Иванов направи страхотно спасяване, за да отрази удара му. Последва още една добра ситуация за Септември, но не в целта. Така се стигна до 41-а минута, когато падна първото попадение в мача. Мартин Смоленски се възползва от липсата на концентрация в съперниковата защита и откри резултата с първия си гол за сезона. По този начин Ботев Враца се оттегли на почивката с гол аванс.

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Септември рухна в самия край

Второто полувреме стартира с натиск на Септември. Столичани започнаха да обстрелват вратата на Василев и скоро той се пропука. В 53-а минута Педро Игор завърши отлична атака на своя тим за 1:1. Секунди по-късно Септември стигна до пълен обрат, когато Францети се разписа, но попадението му бе отменено заради нарушение в атака срещу Касим Хаджи. Домакините продължиха да бъдат по-активни и да пробват рефлексите на стража на Ботев Враца и скоро това даде резултат. Пълният обрат бе подпечатан от Галин Иванов, който овладя топката на гърди и я прати в мрежата на Василев.

Всичко вървеше в полза на домакините до 86-а минута. Тогава появилият се от пейката Филип Гигов се оказа на точното място в наказателно поле и реализира за 2:2. Само две минути по-късно отново новата звезда на Ботев Враца бе на точното място в точния момент и се разписа за 3:2, като по този начин донесе победата на своя тим с пълен обрат. За врачани предстои домакинство на шампиона Левски, докато Септември ще пътува до Разград за срещата си с Лудогорец.

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