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Тръмп: Уиткоф и Къшнър ще донесат предложение за мир в Москва и Киев (ВИДЕО)

04 септември 2026, 23:35 часа 808 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп: Уиткоф и Къшнър ще донесат предложение за мир в Москва и Киев (ВИДЕО)

Специалните ни пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър носят в Русия предложение за край на войната. Това обяви пред журналисти в Белия дом американският президент Доналд Тръмп. "Аз сложих край на осем войни, дано се гордеете с мен. Аз не получих признание за това, прекратих осем войни, но получих ли Нобелова награда за мир - не. Все пак, човекът, който я получи, беше така добър да ми я даде", каза в типичния си стил Тръмп.

Припомняме, че лидерът на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо подари на американския президент медала, който получи от Нобеловия комитет. Тя обаче не може да му прехвърли самата награда за мир, която си остава на нейно име. 

Тръмп потвърди, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър заминават за чужбина, за да обсъдят постигането на мирно споразумение между Русия и Украйна. В изказване в Овалния кабинет американският лидер намекна, че Вашингтон има конкретно предложние за прекратяване на войната, която навлезе в петата си година. Той обаче не уточни подробности, нито дали Къшнър и Уиткоф ще посетят Украйна, Русия или и двете страни.

"Изпратих Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, двама прекрасни преговарящи. Те свършиха страхотна работа и ги изпратихме, за да видим дали не можем да свършим нещо. А може би има и голям шанс да успеем", каза Тръмп. 

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Двамата планираха да пътуват до Москва в края на тази седмица, след което да посетят Киев, казаха преди това източници на Ройтерс. Но в последните дни се е появила нова динамика около спирките от пътуването и частта с визитата в украинската столица все още не е съвсем сигурна, каза един от източниците. По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че двамата ще пристигнат в Украйна в неделя, след като посетят Москва. 

"Путин няма да напада НАТО"

Американският президент коментира и скандалът между Германия и Русия след атаката в Лайпциг. "Говорих с Путин, познавам го много добре. Путин няма намерение да атакува територия на НАТО", заяви уверено Тръмп.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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