Зеленски пусна снимка с горящия Кремъл, докато провежда среща с ръководителя на СБУ

Снимка на украинския президент Володимир Зеленски и временно изпълняващия длъжност на ръководител на Службата за безопасност на Украйна (СБУ) Олександър Поклад се появи в официалната страница на Зеленски във Facebook. Снимката показва среща между двамата, но това, което прави впечатление, е следното - те провеждат среща и точно зад Поклад има картина на горящия Кремъл.

Припомняме, че по-рано днес, 4 септември, беше нанесен удар с дрон по кабинета на Поклад в сградата на СБУ. Вече има версии в украинските медии, че дронът е бил насочван от руски агент, защото не става въпрос за машина от пакет с други дронове, атакуващи Киев - в този момент не е имало обявена официално въздушна тревога за украинската столица - Още: Руски дрон влетя право в кабинета на началника на Службата за сигурност на Украйна

Украинският външен министър Андрий Сибиха вече се закани, че ще има ответен отговор. "А руснаците ще получат болезнен отговор на ударите си - още повече специални операции, разкрити шпионски мрежи и унищожени врагове", гласи част от съобщение на СБУ за случая, публикувано в официалния канал в Телеграм на службата - Още: Сибиха: Руската атака срещу СБУ е сериозна ескалация. Ще има решителен отговор

Обещание за временно примирие

Междувременно Зеленски обяви, че било потвърдено, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - специалният пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток и зетят на американския президент - "ще бъдат в следващите дни в Украйна и в Русия".

"Днес обсъдихме, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнер ще посетят Москва, а в неделя (6 септември) ще посетят Киев. Подготвяме се за това посещение. И както беше по време на предишни дипломатически посещения на американска страна, ще осигурим нормалното функциониране на руското въздушно пространство, за да могат преговарящите да пристигнат безопасно. Ние се грижим за тях, а не за Русия. Няма да има въздушни удари от наша страна и Русия трябва да отрази това, като осигури тишина без своите въздушни удари за времето, необходимо за провеждане на тези преговори и решаване на логистични въпроси, свързани с това американско посещение".