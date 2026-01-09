Съдят бивш играч на Ливърпул, наскоро пристигнал в Първа лига

Наскоро пристигналият в Първа лига Джордън Айб ще бъде съден, обявиха от „Daily mail“. Бившият играч на Ливърпул пристигна в Локомотив София през ноември месец миналата година. Той дойде със свободен трансфер, след като прекара няколко години в ниските дивизии на Англия. Сега той ще се изправи пред големи проблеми на Острова, тъй като е обвинен в опит за придобиване на лекарства за сън с фалшива рецепта.

Джордан Айб е купувал хапчета с фалшива рецепта

Английското крило ще трябва да се завърне в родината си, за да се яви в съда в началото на февруари. Според „Daily mail“ обвинението е, че на два пъти е използвал фалшива рецепта, за да се сдобие с лекарства за сън. Първият опит е бил успешен – на 24 май 2025 г. в аптека на Хорнси Роуд в Лондон. Но след 4 дни, когато Айб се връща за същото лекарство, фармацевт конфискува рецептата му, защото се съмнява в истинността ѝ.

Айб е бил в неведение за обвинението

В резултат англичанинът е бил обвинен в притежание или контролиране на предмет, назначен за извършване на измама. Очаквало се е да се яви пред магистратския съд в Хайбъри Корнър, но съдът е бил информиран, че Джордан Айб е бил „в пълно неведение“ за обвинението до деня на насроченото заседание. Самото обвинение му е изпратено по пощата и е пристигнало в семейния му дом в Лондон през декември 2025 г. Малко преди да пристигне в България.

