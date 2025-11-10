"100 стихотворения" на Тил Линдеман: Поезията на фронтмена на Rammstein за първи път на български език

Издателство "Скрибенс" представя "100 стихотворения" - последната поетична книга на Тил Линдеман, вокалист и автор на текстовете на световноизвестната група Rammstein. Поезията на един от най-разпознаваемите гласове на съвременната немска култура излиза за първи път на български език в превод на Теодора Гандева и Александра Димитрова, с художествената редакция на Роберт Леви. Снимката на корицата е дело на легендарния музикант и фотограф Bryan Adams.

От 10 ноември всеки желаещ може да направи предварителна поръчка (pre-order) и да бъде сред първите, които ще се сдобият с книгата. Официалното представяне на "100 стихотворения" ще се състои на 1 декември от 19:00 ч. в клуб "Строежа", където почитателите на поезията и музиката ще имат възможност да се потопят в поетичния свят на Линдеман.

Седмица по-късно, на 8-и декември, когато Тил Линдеман пристига в София за концерта си в Арена 8888, феновете ще могат да закупят книгата и на място, в специалната merch зона на събитието.

Познат на милиони по света със своята сценична сила и провокативна лирика, Тил Линдеман е и поет с над 20-годишна творческа история. В "100 стихотворения" той отново създава свой собствен поетичен свят – плътен, тъмен, чувствен и безкомпромисен. Темите, които Линдеман изследва, изграждат неговия космос: природата, тялото, самотата, насилието, любовта, злото, животните, болката, красотата, езика, смъртта, секса.

"Да превеждаш Тил Линдеман означава да влизаш в свят, в който красотата и насилието съжителстват в едно изречение. Неговият език е едновременно прост и жесток, нежен и ироничен, и именно това го прави толкова жив." — разказват преводачите Теодора Гандева и Александра Димитрова.

Източник: Fest Team

Поетът играе с класически поетични форми, стихове, народни песни, броилки, балади и винаги намира своя собствен тон, в който съжителстват черен хумор и ирония, сурова откровеност и неочаквана нежност. "Редактирането на тази книга беше като работа с поетичен експлозив, никога не знаеш къде ще избухне следващият ред. Тил Линдеман е поет, който не просто пише за границите, той ги преминава." — споделя художественият редактор Роберт Леви.

"100 стихотворения" е забележителна колекция, която надхвърля границите между музика и литература. Книга, която разкрива един нов, интимен образ на артиста, познат на публиката като гласа на Rammstein. След поетичните сборници "Messer" и "In Stillen Nächten" (On Quiet Nights), тази книга затвърждава Линдеман като един от най-интересните гласове в съвременната немска поезия.

За автора

Тил Линдеман е немски певец, поет, композитор и актьор, роден в Лайпциг, израснал край Шверин. Син е на детския поет Вернер Линдеман и журналистката Бригите "Гита" Линдеман. Преди да създаде Rammstein, Линдеман свири на барабани в групата First Arsch и участва в различни музикални проекти в началото на 90-те.

През 1994 г. заедно с Паул Ландерс, Кристоф "Doom" Шнайдер и Кристиан "Flake" Лоренц печели конкурс в Берлин, който поставя началото на Rammstein – бандата, която променя облика на индустриалния метъл.

Първата му стихосбирка "Messer" излиза през 2002 г., последвана от "In Stillen Nächten" (2013). Със "100 стихотворения" Линдеман продължава да изследва тъмните и красиви кътчета на човешката природа – с език, който едновременно ранява и освобождава.