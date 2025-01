Излагат в музей редки предмети, принадлежали на Чарлз Дикенс

В лондонския музей, посветен на живота и творчеството на Чарлз Дикенс от XIX в., ще бъде представена колекция от редки предмети, свързани с писателя, съобщи BBC. Новата експозиция отбелязва 100 години от създаването на музея, който е първата семейна къща на Дикенс на улица "Даути Стрийт". Дикенс живее на "Даути Стрийт" със съпругата и сина си от 1837 до 1839 г. и това е единствената запазена лондонска къща на писателя.

На изложбата, която ще продължи от февруари до края на юни, за първи път ще бъде показана скица, направена с тебешир и пастел от писателя в къщата. Докато живее в този дом, Дикенс създава романите "Посмъртните записки на клуба "Пикуик", "Приключенията на Оливър Туист" и "Никълъс Никълби".

Снимка: Getty Images

Сред представените предметите ще бъде и изцапан екземпляр на "Дейвид Копърфийлд", занесен в Антарктида от експедиция на капитан Робърт Скот през 1910/1912 г. Екипажът попада в ледена пещера и чете по една глава всяка вечер в продължение на шестдесет нощи. Книгата е почерняла от пръстовите им отпечатъци, което вероятно се дължи на огъня, с който отопляват пещерата.

Ще бъдат показани и творби на любими илюстратори на Дикенс, както и предварителни рисунки за първата публикация на "Коледна песен".

Животът и творчеството на Чарлз Дикенс

Синди Сюгру, директор на музея, казва, че изложбата ще включва лични вещи, портрети, снимки и исторически предмети, които ще покажат живота и творчеството на Чарлз Дикенс. "Музеят ще бъде изпълнен с предмети, които представят живота на Дикенс. Те са събрани през последното столетие и изложени в единствената запазена къща на Дикенс в Лондон".

Изложбата "Дикенс на "Даути Стрийт": 100 години музей "Чарлз Дикенс" (The Dickens in Doughty Street: 100 Years of the Charles Dickens Museum) ще бъде представена в музея от 5 февруари, съобщава БТА.

