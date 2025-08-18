Какофонията на Тръмп и Уиткоф: Реалната военна сила на Русия и силата на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия се е съгласила САЩ и Европа да осигурят солидни гаранции за сигурност за Украйна при потенциална сделка за мир. Това заяви Стив Уиткоф, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток. Уиткоф е считан за представител на т.нар. проруско крило в Белия дом и отдавна играе главна роля в рамката за постигане на мир в Украйна.

Според Уиткоф, гаранциите за сигурност можели да бъдат в смисъла на член 5 от Договора за НАТО – т.е. взаимопомощ в случай на военна атака. Уиткоф говори пред CNN и дори каза как имало отстъпки на масата що се отнася до украинските земи и специално Донецка област ще играе важна роля в предстоящата среща на Тръмп и Зеленски, но думите му звучат буквално смешно, след като началникът му т.е. Тръмп се посъбуди след срещата си с Владимир Путин на 15 август в Аляска и започна да публикува изявления в социалната си мрежа Truth Social. По-важното обаче е какво препубликува Тръмп, в явна тактика на внушения – Украйна щяла да загуби повече, ако продължава войната. И това на фона на твърдите изявления на украинския президент Володимир Зеленски и на европейските лидери като френския президент Еманюел Макрон и премиерите на Великобритания и Германия Киър Стармър и Фридрих Мерц, че трябват истински гаранции за сигурност. "Ако сега не сме силни, утре ще платим скъпо", предупреди Макрон, цитиран от BBC – Още: Европа и Зеленски отвърнаха на Тръмп: Европейски войници в Украйна и гаранции за сигурност

Още едно напомняне що се отнася до гаранциите за бъдещето на Украйна – The New York Times, Reuters и BBC публикуваха материали от свои източници, в които твърдят, че Путин е поискал от Тръмп руският език в Украйна да бъде защитен, както и украинския клон на Московската патриаршия да бъде възстановен. Че руската църква е отявлено оръжие да бъдат прокарвани политическите желания на Путин е известно от много години, ясно е, че това ще е така и в Украйна, ако руският диктатор получи възможност – Още: Руската православна църква като оръжие за влияние на Путин

Украйна ще губи още земи – дали и колко?

Междувременно, популярният украински проект Deep State, който стана популярен по време на войната в Сирия специално с данните и картите за развитието на бойните действия и промяната на контрола над различни територии, публикува нова статистика за Украйна. За малко над 1000 дни война т.е. от ноември, 2022 година досега, Русия е успяла да окупира 114 493 квадратни километра украинска земя. На 12 ноември, 2022 година руската армия е държала 108 651 квадратни километра украинска земя, след първоначалната си инвазия, започнала на 24.02.2022 година. С други думи, за над 1000 дни руснаците са завладели още под 1% от общата територия на Украйна. Това много ясно показва, че украинската армия защитава своята земя изключително успешно срещу сочената за втора най-силна армия в света. Припомняме, че преди няколко месеца пред Конгреса командващият американската армия в Европа генерал Кристофър Каволи заяви в прав текст – Украйна може успешно да противостои военно на Русия на фронта, но само ако западната военна помощ не бъде спирана:

"Русия не е способна да завземе оставащата част от Донецка област бързо чрез военна сила, руската армия се проваля в това (начинание) над десетилетие. Русия може бързо да завземе изцяло Донецка област само ако Украйна се поддаде и отстъпи пред Путин, като украинската армия се изтегли", категорично заявява ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Институтът прави обзор на всички големи руски военни усилия в Донецка област и как цената на всеки успех за Русия е изключително кървава, което в дългосрочен аспект влияе все повече на силата на руската армия. Мозъчният тръст добавя и друго – предложението на Русия да приеме закон, според който Украйна не може да бъде нападана от руската армия, изобщо не е гаранция за нищо. Русия наруши Меморандума от Будапеща, по който е страна и гарант за териториалната цялост и суверенитета на Украйна, а Путин променя руската конституция както му е угодно, за да опази властта си – чрез марионетките си в руския парламент.

Предвид факта, че във войната не само сухопътният елемент е решаващ, а в много голяма степен и въздушният, поредна новина от Украйна. Започва серийно производство на нова украинска ракета, с името "Фламинго". Нейният обхват е 3000 километра, а Associated Press публикува снимка на две от ракетите. Потенциално това означава заплаха за всичко на руска територия западно от Омск – Още: Дайте ми Донбас и няма да има друга война: Всичко, което се знае за предложенията на Путин към Тръмп и Украйна (ОБЗОР-ВИДЕО)

Rough range from a launch box in central Ukraine pic.twitter.com/PxreWOeH0l — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 17, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на военните действия в Украйна що се отнася до сухопътната част на войната отново се повиши значително. На 17 август са станали 182 бойни сблъсъка спрямо 148 на 16 август, сочат официалните украински данни. Руснаците са хвърлили 152 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. 25 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 26 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5173 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 800 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 5132 FPV дрона, което е с около 400 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-сериозното руско военно усилие в Украйна си остава Покровското направление – 58 отбити руски пехотни атаки там по украински данни. Още 28 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление. По-силен руски натиск е имало на североизток – 21 руски пехотни атаки в Лиманското направление, 12 в съседното от север Купянско направление и по-специално на северния фланг на Купянск, с отправна точка Кондрашовка, както и 13 руски пехотни атаки в Харковска област, откъм Белгородска област, при град Вовчанск. Всички тези направления образуват голям полукръг, чиято крайна цел е агломерацията Славянск – Краматорск, в Донецка област:

Че ситуацията на северния фланг на Покровск, в посока Добропиля (Добро поле), се подобрява за украинците личи както от официални съобщения, така и от все повече кадри от местата на боеве. 79-та военновъздушна бригада на украинските сухопътни сили потвърди, че село Золотой Колодяз е върнато изцяло в украинско владение. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" отбелязва украинските съобщения за Добропиля, добавяйки за украински удари по селата Весело и Кучеров Яр, но не потвърждава дали има блокада на руския напредък в района - геолокализирани видеокадри от Весело обаче добре илюстрират украинския успех и там. А близо до Полтава лежат много трупове на руски войници (СНИМКИ, 18+ - може да се видят само от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х" и само ако са логнати в профилите си):

3rd battalion 79th AirAssault Brigade have retaken Zolotyi Kolodiaz', Donetsk.https://t.co/hTxBuvZmiD pic.twitter.com/nTwAzAguCZ — imi (m) (@moklasen) August 17, 2025

Soldiers with the 79th Air Assault Brigade of the Ukrainian Ground Forces, assisted by elements of the Azov Brigade, confirmed on Sunday that they managed to fully clear and secure Zolotyi Kolodiaz on the “Dobropilla Axis” in the Donetsk Oblast of Eastern Ukraine, resulting in… pic.twitter.com/npsRN8BVtS — OSINTdefender (@sentdefender) August 18, 2025

93rd clearing Vesele.

Artillery, fpvs, mortars, a pair of tanks and several UGVs with machine guns roaming around. pic.twitter.com/WXtlR6fnjO — imi (m) (@moklasen) August 17, 2025

Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", коментира, че руснаците засега не тръгват масирано в Днепропетровска област и стоят на границата с Донецка област. Но имало нови екипажи от оператори на руски дронове, които се стремят да унищожават украинската логистика. За Лиманското направление украинският оператор на дронове Станислав Бунятов разказва, че украинските части преживяват трудни моменти при река Жребец и Серебрянския горски резерват, но засега голям руски пробив няма.

В пограничния район на област Суми и Курска област нещата са близо до позиционна война, има лек украински напредък при Новониколаевка, както и при Яблоновка.

Още: Руски дронове и ракети убиха цивилни и изглежда удариха петролни обекти, важни за Азербайджан (ВИДЕО)