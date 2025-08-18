Продължава трансферната сага около младата звезда на Левски

Срещата Тръмп-Путин:

18 август 2025, 10:56 часа 483 прочитания 0 коментара
Щабът на Левски продължава да се опитва да продаде Марин Петков след плейофите за влизане в същинската фаза на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар, съобщава „Тема Спорт“. Предполага се, че единственото нещо, което би спряло плановете на „сините“, е евентуална победа срещу нидерландския тим. Българският отбор ще се нуждае от дълбочина в състава, ако се класира за европейския турнир.

Левски има амбиции да се раздели с втория си капитан

Трансфер на Петков почти беше осъществен това лято. Футболистът щеше да бъде продаден на полския Ракув, а за преговори пристигна Артур Платек, бивш спортен директор на Ботев Пловдив. Полякът не постигна споразумение с ръководството на Левски. Проблемът беше, че „сините“ искаха да запазят играча в състава си за мачовете срещу Брага, а другата страна го желаеше преди това.

Марин Петков

Широкоразпространен интерес за българина

Сега за Марин Петков съществува интерес от редица клубове. Той е желан в МЛС, в датския Виборг, а в последните дни Левски е получил запитване за футболиста от руски отбор. Българинът е следен и от тим от Западна Европа.

Петков е сред основните десни флангови футболисти на Левски и е сред титулярите на отбора. Треньорът Хулио Веласкес обаче разполага с широк избор за тази част на терена – Радослав Кирилов, Карл Фабиен, Евертон Бала, Фабио Лима и Мазир Сула. Двама от тях пристигнаха на „Герена“ през това лято, а именно това подтиква Левски да продаде втория си капитан.

Марин Петков, Евертон Бала

Още един напуска „Герена“

Очаква се още един футболист да напусне Левски след мачовете с АЗ Алкмаар, а това е Патрик Мислович. В момента се дискутира евентуалното разтрогване на договора на словашкия халф. Това ще бъде втори пореден полузащитник, който си тръгва от „Герена“ това лято след освобождаването на нигериеца Клемент Икенна.

Ростислав Димитров
