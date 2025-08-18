Продължава трансферната сага около младата звезда на Левски

Щабът на Левски продължава да се опитва да продаде Марин Петков след плейофите за влизане в същинската фаза на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар, съобщава „Тема Спорт“. Предполага се, че единственото нещо, което би спряло плановете на „сините“, е евентуална победа срещу нидерландския тим. Българският отбор ще се нуждае от дълбочина в състава, ако се класира за европейския турнир.

Левски има амбиции да се раздели с втория си капитан

Трансфер на Петков почти беше осъществен това лято. Футболистът щеше да бъде продаден на полския Ракув, а за преговори пристигна Артур Платек, бивш спортен директор на Ботев Пловдив. Полякът не постигна споразумение с ръководството на Левски. Проблемът беше, че „сините“ искаха да запазят играча в състава си за мачовете срещу Брага, а другата страна го желаеше преди това.

Широкоразпространен интерес за българина

Сега за Марин Петков съществува интерес от редица клубове. Той е желан в МЛС, в датския Виборг, а в последните дни Левски е получил запитване за футболиста от руски отбор. Българинът е следен и от тим от Западна Европа.

Петков е сред основните десни флангови футболисти на Левски и е сред титулярите на отбора. Треньорът Хулио Веласкес обаче разполага с широк избор за тази част на терена – Радослав Кирилов, Карл Фабиен, Евертон Бала, Фабио Лима и Мазир Сула. Двама от тях пристигнаха на „Герена“ през това лято, а именно това подтиква Левски да продаде втория си капитан.

Още един напуска „Герена“

Очаква се още един футболист да напусне Левски след мачовете с АЗ Алкмаар, а това е Патрик Мислович. В момента се дискутира евентуалното разтрогване на договора на словашкия халф. Това ще бъде втори пореден полузащитник, който си тръгва от „Герена“ това лято след освобождаването на нигериеца Клемент Икенна.

