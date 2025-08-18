Тръмп искал Зеленски и Путин да се срещнат в рамките на седмицата

В понеделник вечер, 18 август, американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с украинския държавен глава Володимир Зеленски и няколко европейски лидери във Вашингтон. Разговорите ще се фокусират върху мирното споразумение и исканията на Кремъл след срещата на Тръмп с руския диктатор Владимир Путин. Разговорът на републиканеца със Зеленски трябва да започне в 20:15 ч. българско време, а този с евролидерите - в 22 ч. наше време.

Още: "Обама даде Крим, Украйна да забрави за НАТО": Тръмп преди срещата със Зеленски

Европейците са притеснени

Тръмп се надява да използва срещата, за да определи условията на потенциално мирно споразумение, което е обсъдил с Путин в Аляска, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.

Очаква се САЩ да се фокусират върху териториалните отстъпки, които Русия изисква, докато Киев ще се опита да определи ясно възможните гаранции за сигурност, според източник, запознат с въпроса: Дайте ми Донбас и няма да има друга война: Всичко, което се знае за предложенията на Путин към Тръмп и Украйна (ОБЗОР-ВИДЕО).

Снимка: Getty Images

Само че европейските съюзници са притеснени, защото нямат достатъчно влияние, за да се противопоставят на исканията на Тръмп, на които Украйна може да се съпротивлява, и са скептични, че Путин наистина иска мир. Друго предизвикателство е самият Тръмп - той иска бързо споразумение за мир, но не е дал ясно обяснение как да се постигне това.

Тръмп е казал на лидерите по телефона, че открито приема участието на САЩ в гарантирането на сигурността на Украйна.

Още: И Путин, и Зеленски, и европейските лидери се научиха да играят една и съща игра с Тръмп

Целта на Тръмп - тристранна среща

Той също така е казал на съюзниците от Европа, че иска да постигне бързо споразумение и ще прикани Украйна да се съгласи на такова, с цел да се проведе среща между Путин и Зеленски в рамките на една седмица. Това е срок, който много европейци считат за прекалено кратък, като се има предвид колко много въпроси остават нерешени, пише Bloomberg.

Още: Зеленски: Не може да се преговаря под натиска на оръжията, Конституцията ни не позволява да предаваме земи (ВИДЕО)

И според Axios републиканецът иска такова тристранно събитие "бързо" - предполага се, че среща Тръмп-Путин-Зеленски може да се състои още до следващия петък, 22 август.

Висши европейски дипломати вече изразиха разочарованието си от резултата от срещата в Аляска, отбелязвайки, че Путин е извлякъл най-голяма полза.

Още: Марко Рубио: САЩ не подкрепят идеята Донбас да попадне под руски контрол (ВИДЕО)