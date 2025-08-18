140 дрона и ракети: Русия убива и ранява цивилни не само в Харков (ВИДЕО)

Докато руският диктатор Владимир Путин отказва прекратяване на огъня и настоява за директно мирно споразумение с украински отстъпки, армията му не спира да убива и ранява украински граждани. Най-малко шестима души са пострадали при нападение в Запорожие, като двама от тях са в тежко състояние. Броят на хората, които се нуждаят от медицинска помощ, се увеличава. Всички ранени са хоспитализирани, заяви областният управител Иван Федоров сутринта на 18 август.

Според него Русия умишлено се опитва да нанесе удари по критичната инфраструктура на града.

Ръководителят на кабинета на президента на Украйна Андрий Ермак пише, че ударите по Запорожие са били нанесени с балистични ракети.

Пет жертви при удара в Харков

Всичко това се случва на фона на поредната брутална атака на руснаците в Харков, където беше поразен жилищен блок. Ударът с ракета и пет дрона по индустриалния район доведе до петима загинали, сред които момиченце на година и половина и 16-годишно момче. Най-малко 30 души бяха ранени, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Синегубов. Той уточни, че в Харков са повредени 19 жилищни сгради и 25 автомобила.

В резултат на руските атаки в Харковска област са ранени още 43-годишен мъж в Купянск, мъже на 49 и 51 години, както и 48-годишна жена в село Лесное, община Малоданиловска, съобщи Синегубов.

Свалени ракети и дронове

През нощта руснаците са атакували Украйна със 140 дрона и 4 балистични ракети "Искандер-М". Украинските военновъздушни сили съобщават, че 88 безпилотни летателни апарата са били свалени или неутрализирани чрез електронно заглушаване. Останалите 52 дрона и 4-те ракети са поразили 25 локации в регионите Донецк, Харков, Суми, Днепропетровск, Одеса и Киев: Руски дронове и ракети убиха цивилни и изглежда удариха петролни обекти, важни за Азербайджан (ВИДЕО).