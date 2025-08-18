Любимец на Сектор Г се заяде с феновете на Левски след равенството във Враца

Един от любимците на Сектор Г Димитър Евтимов, който понастоящем пази на вратата на Ботев Враца, посвети спечелената точка срещу Левски не само на феновете на врачани, но и на "сините" привърженици. Евтимов изигра силен мач, като след него благодари на феновете на Левски, че са скандирали срещу него, защото по този начин се е мотивирал още повече да не допусне гол във вратата си. Така и стана - Евтимов опази мрежата си суха, а мачът завърши при резултат 0:0.

Димитър Евтимов се мотивирал от освиркванията на феновете на Левски

"Себераздаване, хъс, мотивация… показахме ги в края на миналия сезон, сега също. Няма какво да ми влияе, мач като мач, не бих казал, че е специален", каза Димитър Евтимов. "Благодаря на нашите фенове, благодаря и на феновете на Левски, с техните викове ме мотивираха. Това е и за тях", добави още бившият вратар на ЦСКА, който бе освободен от "армейците" по имейл.

"Имаме голям малшанс в последните мачове с Лудогорец и Спартак Варна. Вижда се обаче новото лице на Ботев Враца, не сме боксова круша. Трябва да се съобразяват с нас, особено тук с Враца", заяви Евтимов. И добави: "Надявам се да има все повече фенове в мачовете. Надявам се, че с играта, която показахме днес, ще дойдат повече хора, това е важно."

