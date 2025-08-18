Срещата Тръмп-Путин:

18 август 2025, 11:03 часа 533 прочитания 0 коментара
17-годишен български талант остана резерва за 7-кратен шампион на Европа

Българският защитник Валери Владимиров попадна в групата на 7-кратния европейски шампион Милан, но остана неизползвана резерва при победата с 2:0 срещу Бари в мач от първия кръг на турнира за Купата на Италия по футбол. Той бе промотиран във втория отбор през този сезон от юношеската формация на миланския колос. Рафаел Леао и Кристиан Пулишич бяха точни за Милан на старта на двете полувреме за рутинната победа срещу втородивизионния съперник, а американският национал удари и греда. 

Леао откри резултата в 14-ата минута с глава след центриране на Фикайо Томори, а Милан водеше в притежанието на топката, ударите и всички останали компоненти на играта. Пулишич пък удвои преднината на домакините след три минути игра през второто полувреме, когато получи топката от мексиканеца Сантяго Хименес в наказателното поле и остави Микеле Черофолини безпомощен. 

Лука Модрич дебютира за "росонерите", Рафа Леао се контузи

Единственият проблем за Милан в неделя вечер бе контузия, която Леао получи през второто полувреме. Треньорът Масимилиано Алегри обаче заяви след мача, че травмата най-вероятно не е сериозна. Носителят на "Златната топка" за 2018 г. Лука Модрич пък записа дебют за Милан, след като замени Пулишич в 66-ата минута. 

