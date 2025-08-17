И Путин, и Зеленски, и европейските лидери се научиха да играят една и съща игра с Тръмп

И Украйна, и Европа, и Русия вече използват една и съща стратегия по отношение на американския президент Доналд Тръмп. И тя се състои в това - да го ласкаят и никога да не му противоречат докато лекичко се опитват да прокарат собствените си идеи. С други думи - всеки от събеседниците на Тръмп, вече е установил простичката истина - повтаряй одобрително някое от бомбастичните твърдения на Тръмп, а после фино смеси това твърдение със своя идея, за да го подтикнеш да се насочи в нужната ти посока.

Путин добре я играе тази игра

Тази стратегия използва и Владимир Путин на срещата в Аляска. На пресконференцията след срещата той повтори дословно една от любимите теми на Тръмп - как войната в Украйна никога нямало да се случи, ако Тръмп, а не Джо Байдън, беше президент през 2022 г. След като поласка по този начин Тръмп и задоволи манията му, Путин успя да вмъкне и собствената си любима тема - за справяне с "първопричините" за войната в Украйна, които трябвало да бъдат решени, за да може да има мирно споразумение. Това отбелязва колумнистът на Financial Times Гидеон Рахман в своя статия, публикувана на 16 август.

Но Зеленски и Европа също се справят добре

Но не само Путин, а и Европа и Украйна също се научиха да я играят тази игра на ласкателство. Това се видя веднага и в туита, който публикува украинският президент Володимир Зеленски след телефонния си разговор с Тръмп, последвал срещата в Аляска.

Какво написа в този туит Зеленски - той не пропусна да благодари на Тръмп (изказването на благодарност е изключително важно за американеца - видно от злополучната среща през февруари в Овалния кабинет, когато на Зеленски многократно бе казано "А Вие благодарихте ли?"). И след благодарностите Зеленски добави важен детайл: "Обсъдихме и положителните сигнали от американска страна относно участието в гарантирането на сигурността на Украйна."

Тоест Зеленски използва мимолетния коментар на Тръмп, че САЩ евентуално може да участват в гарантирането на сигурността на Украйна.

Аналогично, публикация в социалните мрежи на финландския президент Александър Стуб (който е може би най-известният "нашепващ" на Тръмп от европейските лидери) започна с благодарност към американския президент и след това продължи с важен детайл: "Силните и надеждни гаранции за сигурност за Украйна са най-важният елемент от устойчивия мир."

Така става ясно, че в следващите дни и седмици целта на украинците и европейците ще бъде да превърнат срещата в Аляска от почти катастрофа в успех. Надеждата е, че когато Русия засили атаките си срещу Украйна, което ще доведе до още повече жертви сред цивилното население, Тръмп може да се разочарова от Путин. И в този момент би било възможно той да се преориентира към разширяване на санкциите срещу Русия - и съответно увеличаване на помощта за Украйна, пише колумнистът.

