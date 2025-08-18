Проектът на Турция и Испания за самолетоносач MUGEM тревожи Гърция

Гърция изглежда се тревожи от разширяващите се отбранителни връзки на Турция с Испания и Италия, пише гръцкото издание Kathimerini. Те се превърнаха в основен проблем за Атина на фона на турско-испанския съвместен проект за 300-метров национален самолетоносач, известен като MUGEM. В Гърция светва червената лампа, защото проектът означава промяна в турската военноморска доктрина към проектиране на сила далеч от бреговете ѝ.

Какво демонстрира Испания?

Испания допълнително демонстрира подкрепа, като се съгласи да отложи доставките на собствените си изтребители Eurofighter, за да може Турция да получи 40 самолета по-рано, включително 28 нови модела и 12 употребявани от Оман и Катар. Испански фабрики са в основата и на флота от транспортни самолети Airbus на Анкара, а съвместните предприятия обхващат и хеликоптери, сателити и учебни самолети. ОЩЕ: За втори път за 24 часа: Хутите взеха на прицел самолетоносач на САЩ (ВИДЕО)

Връзките на Турция с Италия

Гръцкото издание отбелязва, че връзките на Италия са също толкова дълбоки. През юни турският гигант в производството на дронове Baykar придоби Piaggio Aerospace, осигурявайки си технология за безпилотни летателни апарати и достъп до пазара.

Медията напомня, че Baykar също така подписа съвместно предприятие с Leonardo за разработване на дронове за разрастващия се европейски пазар на безпилотни летателни апарати.

Други сделки свързват турски фирми с италиански компании като Beretta, MES и Magnaghi Aerospace за малки оръжия, тежки боеприпаси и части за самолети. Споразуменията за съвместно производство обхващат хеликоптери, военноморски патрулни самолети и сателити, докато Турция е доставяла на Италия ракети. ОЩЕ: Италиански отбранителен гигант си сътрудничи с производителя на „Байрактар“: Целта е голяма

Сътрудничеството отвъд отбраната

Сътрудничеството се простира и отвъд отбраната, като Анкара и Рим координират тясно действията си в Либия, а Мадрид се съгласува с Турция по отношение на политиката в Близкия изток.

Широкият обхват на програмите подчертава стратегическата тежест, която Испания и Италия отдават на връзките си с Турция, въпреки продължаващите заплахи на Анкара срещу Гърция и Кипър.