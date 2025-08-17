Марко Рубио: САЩ не подкрепят идеята Донбас да попадне под руски контрол (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че както Украйна, така и Русия ще трябва да направят отстъпки, за да постигнат мирно споразумение. Той добави, че САЩ правят „всичко възможно“, за да гарантират постигането на такава сделка. "Не може да има мирно споразумение, освен ако и двете страни не дадат и не получат нещо. Не може да има мирно споразумение, освен ако и двете страни не направят отстъпки", каза Рубио. "В противен случай това се нарича капитулация, а никоя от страните няма да се предаде, така че и двете страни ще трябва да направят отстъпки", повтори той.

Още: Тръмп загатна за "голям прогрес относно Русия". ЕС подкрепи гаранции за Украйна, подобни на чл. 5 на НАТО (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Донбас не може да бъде даден на Русия - позицията на САЩ

САЩ не подкрепят Донбас да бъде предаден на Русия, каквато информация се появи във Fox News, заяви Рубио. Изказването на държавния секретар е във връзка с данните от западни източници, че Путин е заявил пред Тръмп, че иска изтегляне на украинските сили от Донецка и Луганска област. Украинският президент Володимир Зеленски днес още веднъж повтори, че няма как Украйна да предаде на Русия свои земи: Зеленски: Не може да се преговаря под натиска на оръжията, Конституцията ни не позволява да предаваме земи (ВИДЕО).

Според Рубио санкциите срещу Москва не са на масата, за да не се провалят преговорите. Също така не било време за примирие сега, защото разговорите се фокусират върху финално споразумение за мир.

Secretary of State Marco Rubio said the US does not support handing all of Donbas to Russia, stressing there is no point in declaring a ceasefire now as talks focus on a final peace deal. He added the only way to end the war is securing Russia’s consent, and new sanctions are off… pic.twitter.com/eX6Kd9voxW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 17, 2025

Държавният секретар заяви, че позицията на президента Доналд Тръмп по отношение на войната в Украйна не се е променила след срещата на върха с диктатора Владимир Путин в Аляска и че участието на Киев е от съществено значение за постигането на мирно споразумение.

"Не мисля, че мнението му се е променило изобщо. Мисля, че в крайна сметка, ако всички тези усилия не дадат резултат, ще има допълнителни последствия за Русия. Но се опитваме да избегнем това, като постигнем мирно споразумение", заяви Рубио в предаването „This Week“ на ABC News. "Не сме на прага на мирно споразумение. Не сме на ръба на такова. Но мисля, че е постигнат напредък", допълни той.

Още: "Мирният план" на Путин се оказа ултиматум